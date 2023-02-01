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01/02/2023

日本櫻花預測2023出爐！東京大阪3月尾開花！必Check全國6大賞櫻景點

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　櫻花2023｜等了3年，今年大家終於可以計劃去日本睇櫻花！日本氣象協會剛剛發表了「2023年櫻花開花預想（第1回）」，整體來說預計今年櫻花開花日期跟往年差不多，關西部分地區比往年遲，而北海道及北陸則比較早。預計花季將由高知開始，約3月21日會開花，緊接著23日是福岡及宮崎，24日是長崎及熊本，最多香港遊客去的東京及大阪分別是26日及28日。今次先為大家介紹主要地區的重點賞櫻地，讓大家在計劃行程時有個預算。

 

詳情：https://tenki.jp/sakura/expectation/

 

 日本氣象協會剛剛發表了第1回「2023年櫻花開花預想」。（圖片來源：日本氣象協會）

 

 全國主要地區預計開花日期。（圖片來源：日本氣象協會）

 

下一頁︰櫻花配鳥居！鹿兒島絕美打卡熱點

 

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