西方視界中的「異域」與「花園」

去年烏克蘭陷入戰火之初，本欄曾發表一系列對台海局勢影響的文章，可大致歸納為以下四點：

佩洛西訪台加速台海中線消失（資料圖片）



一、針對拜登政府的對台總體政策，可能包括1、透過國會逐步消除美國「武力護台」的法理障礙；2、推動台島構建民兵體制，準備實施城巷焦土戰；3、建構美台雙邊經貿管控機制，完成對晶片等關鍵技術產業的拆解與轉移。



二、針對美國「朝野政要連環訪台」，指出在民主、共和兩黨鬧得水火不相容的背景下，美國國內黨爭輸出國外，可能會給台島帶來更多的焦慮與不確定。



三、針對北京的對台政策，指出兩岸在台海中線的默契將發生「根本的變化」，台海將進入常態化「主權管轄」。



四、針對俄烏戰事，北京仍會「莫聽穿林打葉聲」，凸顯其不參與歐洲安全事務的立場。但若中國周邊出現異動，則仍不排除與俄羅斯採取「戰略」層級的合作。



特朗普主張美國儘快調停俄烏衝突，全力對抗中國（美聯社）





西方的異域與花園



如今烏克蘭戰火已持續快一年，城巷焦土戰、拆遷台積電等本來難以想像的事件，已迅速變成事實；美國前民主黨眾院議長佩洛西於去年8月訪台，加速了台海中線的消失。而中期選舉之後共和黨控制眾院，該黨籍的新議長麥卡鍚似乎也要訪台了。



台海局勢下一步會如何變化？答案仍舊建基於我們對俄烏戰爭走向的理解。從歷史的慣性思維角度來看，自從有「世界大戰」或「冷戰」這些概念以來，歐洲一直是列強爭霸的核心，亞洲只是側翼。以冷戰為例，無論是韓戰還是越戰，對於美蘇兩個超級大國而言，主要目的之一就在於轉移雙方在歐洲軍事對峙的壓力。



因此只要冷戰思維在西方抬頭，極可能演變出的結局，就是亞洲再度被視為一個可以被打爤的「異域」，來換取歐洲「花園」的安全--對此亞洲各地政府和人民必須高度警惕，切不可心存僥倖。

美韓同意擴大聯合軍演規模（美聯社）





影響拜登的兩個事件

在此大框架下，當然也存在政治決策層的人為因素影響。一個顯著的例子，是拜登政府在俄烏衝突升級過程中的角色。就拜登當選總統前後經歷來看，至少有兩件事可能影響到了他對俄烏戰爭的最初反應：



一是在競選過程中，拜登對特朗普的最具殺傷力攻擊，就是「通俄門」指控。特朗普被形容為與普京存在「曖昧關係」，導致克宮左右美國內政，從而激起了選民的不滿；二是拜登當選後，在阿富汗撤軍行動上過於倉促，不僅造成美軍嚴重傷亡，且塔利班迅速推翻親美政府。拜登亦因此被視為一名軍事無能者而威望掃地，更引發軍方強烈不滿。



這兩宗事件的混合作用，顯然促使拜登在俄烏戰爭爆發之初，就採取了高調的抗俄政策。然而，除了歐美媒體在文宣領域的勝利之外，戰事卻正變得曠日持久，美國不斷投入數以百億計美元及軍援，戰爭成本不斷攀升，削弱俄羅斯的邊際效應卻相應減少。

俄軍大舉進攻烏克蘭之際，北約秘書長斯托爾滕貝格卻訪問日本共謀抗中（美聯社）





特朗普：只需24小時達成俄烏停火



為此，美國五角大樓智庫蘭德公司日前就發表了一篇名為《避免持久戰》的報告，直指俄烏持久戰不符合美國的最大利益，分散了華府對中國的注意力，並促成中俄背靠背。從烏克蘭防空導彈擊中波蘭，以及在援助坦克、F16戰機等事項上的種種保守態度來看，拜登的抗俄決心其實令人存疑。而他的政敵——共和黨人就更不消說了。

上周末，特朗普在新罕布什爾和南卡羅萊納兩個州，正式揭開他的共和黨總統提名人競選活動。他的演講要點，無非就是調停俄烏戰爭，矛頭轉向中國。他指責拜登軟弱無能，導致世界處於第三次大戰邊緣。若他是總統，可以「在24小時內達成俄烏和平協議」。



特朗普的言論反映了共和黨人的一慣看法，他們早就對拜登政府過多捲入歐洲的抗俄行動表達了不滿。對他們來說，美國必須立即從歐洲抽身，因為中國才是主要的對手。對未來台海局勢的判斷，理應建基於上述背景，意即在俄烏戰爭正演變成長期消耗戰的情況下，美國及其盟友也許急需要找到抽身而出的下台階。



金氏兄妹真的有核彈



這就使得在烏克蘭戰場上出錢的G7也好，出力的北約也好，必須勾勒出一個比烏克蘭「危險性更高」的全球安全憂患地圖。倒也是，就在這段時間，以巴衝突升級了；伊朗軍火庫被炸了；美國防長奧斯汀乘坐指揮核戰的「末日飛機」到了南韓；無獨有偶，連北約秘書長斯托爾滕貝格，也顧不上迎戰說好的俄軍春季大攻勢，居然忙裏偷閒訪問日韓，共謀起抗中之舉來了。

北韓領導金正恩帶女兒視察導彈發射場（資料圖片）



論國際社會安全威脅，中東地區早已戰禍連年，歐美換來的是勞命傷財的反恐戰爭，以此為下台階吸引力蒼白；朝鮮半島有北韓核威脅，當量夠大吸睛效果一流。但問題也正在於，金氏兄妹真的有核彈……所以剩下來的選項，就只有台海了。



北京外交傳統向來求穩，對潛在衝突區域追求「可管可控」。所以呢，若有「熊孩子」來碰瓷，只要掌握紅線，適度過界，一切仍在掌控中。一句話，怎麼玩也玩不壞。所以當國務卿布林肯一再表示要到北京來，而北京居然又是那麼一再的保持沉默，是不是一個想拿捏這回紅線可以怎生玩法？而另一個卻回說：「你自己猜。」



最後，外交部發言人毛寧在記者追問下簡單回了一句：「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方任何時候都不要試圖突破這條紅線。」輕鬆點，毛寧的意思其實是：「熊孩子，你就呆在自家花園裏縱情玩吧，不要山長水遠跑到我這兒打鬧。」