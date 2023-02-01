友邦(01299)也是兔年利是股

姊妹們，上日我推介了兩隻兔年利是股，那就是中海油（00883）和中電信（00728）。但這兩隻利是股其實是虎年的翻版，因此，有姊妹叫我不要懶，不如給一隻新的兔年利是股。

我思前想後，最後決定提供友邦保險（01299）給大家，這隻股票也是我一向的愛股。只要稍為留意財經新聞的姊妹都知道，過去3年的疫情，令到友邦和其他本地保險公司幾乎完全失去內地人來港購買保險的生意。

（資料圖片）

不過，我想指出一點，過去幾年，友邦也不是完全捱打的。由於澳門一直採取嚴謹的防疫措施，因此，有一段長時間，內地人來往澳門是不用隔離的，因此，友邦便轉介一些內地人去澳門買保險。用通俗的說法，友邦總算「撈番」部分內地人的生意。

不過，這一切都已經過去了，現在中港兩地已經免檢疫通關，內地人不需要去澳門買保險，而是可以名正言順來港買。雖然執筆時仍有少許限制，包括配額和核酸檢測，但估計不久將來就會完全取消，全面復常。

因此，如果大家問我，哪隻股票可以受惠於中港通關，我會馬上想到友邦。姊妹們，或許妳會問，其實很多股票都會受惠於通關的，例如濠賭股，以高級商場為主的地產收租股等等，為甚麼我會選友邦呢？

其實很簡單，主要是友邦的規模十分龐大，她是亞洲區最大的上市人壽集團，市值超過1萬億港元，覆蓋亞洲18個市場，包括中國、香港、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、南韓和澳紐等地。

換句話說，即使中港兩地通關的效果未如理想，友邦還有亞洲其他市場。事實上，大部分亞洲地區早於去年中之後陸續復常，經濟也開始反彈，個別市場包括泰國和馬來西亞等等，業務已經率先改善，甚至超越疫情前的水平（表一）。

另外，友邦的優勢也在於她的經營模式，因為她每賣出一張保單，就可以保證未來幾年，甚至幾十年的收入，只要續保率維持九成以上就可以了（不可能是100%的）。友邦是本港以至亞洲擁有最多已生效保單的保險公司（超過4000萬張），換句話說，即使遇上過去3年這種百年一遇的逆境，對友邦的盈利也不會造成很大影響。

另外，不說不知，友邦其實是少數自上市以來，股息連年增長的公司。只不過，她的股價升幅，遠高於股息增長，所以，股息率才偏低至不足2%。但如果妳在友邦上市時買入，以去年的全年派息1.46元計，原始股的息率已逾7厘呢（表二）！

同樣地，這是一隻利是股，大家不要期望有很大回報，但我認為，這絕對是一隻穩陣的利是股，祝大家好運（友邦昨日收報88.55元）。

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

