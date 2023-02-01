2023年人緣運｜巨蟹、獅子、天蠍、人馬都有貴人照住利事業！白羊小心惹小人？

來到新一年，大家除了關心自己的事業運外，其實人緣運也很重要。很多時候同事們是否通力合作、還是被人篤背脊，會直接影響自己的工作和心情。12星座事業運之前已分析過（請重溫12月的文章），今次看看不同星座的人緣運。（可參考自己的上升星座）

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上司下屬是貴人

如果有上司「睇住」，給你機會甚至扶持，當然有助自己大展拳腳。巨蟹座的上半年、獅子座的下半年都會有此機會，上司、長輩們都是你的貴人，他們給予的意見要聽取，亦會為你帶來機會，要好好把握。

另外，下屬得力也很重要，天蠍座的上半年、人馬座的下半年，下屬們都給予支持，就算工作忙碌，他們亦會幫到手，適時獎勵他們，打好關係。

客戶伙伴 良好合作

有些工作是需要常常見客，無論是打工仔還是做生意，有客才有生意，客源就是財源。天秤座上半年，天蠍座的下半年，都可以擴大客源，多去跟客戶聯繫、招來新客人，做生意的自然可以簽多些單。又或如果工作上是需要跟不同單位合作，這兩個星座也可以從伙伴得到機會，合作也會有成果。

團隊合作

如果你的工作是需要團隊合作，則要大家通力合作，才能成事。又或工作是需要接觸大量人群（例如要搞活動），要受大眾歡迎的話，雙子座的上半年、巨蟹座的下半年，都可以從團隊中得到助力，合作順利；所做的大眾活動、市場推廣亦會受歡迎。







（《天坑》劇照）

人際的壓力

另外，有些星座在本年卻要特別注意，人緣方面要小心翼翼，當中可能會有些困難和壓力。

白羊座會發覺做事總是有人在背後阻撓，較容易惹來小人、背後的敵人，造成自己的心理壓力。

金牛座和雙魚座都要學習獨立工作，有什麼事靠自己搞定，從他人的助力並不多。

雙子和處女座，分別要面對上司和客戶帶來的壓力，對你諸多要求，對於你所做的事，不會輕易就覺得滿意，看來要加倍努力才能得到他們的認同。

而山羊座則要注意日常溝通，文書往來，因為當中的問題而影響人際關係。

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