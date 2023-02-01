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01/02/2023

2023年人緣運｜巨蟹、獅子、天蠍、人馬都有貴人照住利事業！白羊小心惹小人？

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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　來到新一年，大家除了關心自己的事業運外，其實人緣運也很重要。很多時候同事們是否通力合作、還是被人篤背脊，會直接影響自己的工作和心情。12星座事業運之前已分析過（請重溫12月的文章），今次看看不同星座的人緣運。（可參考自己的上升星座）

 

Read More：2023年事業運 ｜火象星座：白羊有轉工好機會？獅子有得升職？人馬工作遇新刺激？

 

Read More：2023年事業運｜風象星座：識人好過識字？雙子、天秤、水瓶搞好人際關係有運行？

 

上司下屬是貴人

 

　　如果有上司「睇住」，給你機會甚至扶持，當然有助自己大展拳腳。巨蟹座的上半年、獅子座的下半年都會有此機會，上司、長輩們都是你的貴人，他們給予的意見要聽取，亦會為你帶來機會，要好好把握。

 

　　另外，下屬得力也很重要，天蠍座的上半年、人馬座的下半年，下屬們都給予支持，就算工作忙碌，他們亦會幫到手，適時獎勵他們，打好關係。

 

客戶伙伴 良好合作

 

　　有些工作是需要常常見客，無論是打工仔還是做生意，有客才有生意，客源就是財源。天秤座上半年，天蠍座的下半年，都可以擴大客源，多去跟客戶聯繫、招來新客人，做生意的自然可以簽多些單。又或如果工作上是需要跟不同單位合作，這兩個星座也可以從伙伴得到機會，合作也會有成果。

 

團隊合作

 

　　如果你的工作是需要團隊合作，則要大家通力合作，才能成事。又或工作是需要接觸大量人群（例如要搞活動），要受大眾歡迎的話，雙子座的上半年、巨蟹座的下半年，都可以從團隊中得到助力，合作順利；所做的大眾活動、市場推廣亦會受歡迎。

 



 
（《天坑》劇照）

 

人際的壓力

 

　　另外，有些星座在本年卻要特別注意，人緣方面要小心翼翼，當中可能會有些困難和壓力。

 

　　白羊座會發覺做事總是有人在背後阻撓，較容易惹來小人、背後的敵人，造成自己的心理壓力。

 

　　金牛座和雙魚座都要學習獨立工作，有什麼事靠自己搞定，從他人的助力並不多。

 

　　雙子和處女座，分別要面對上司和客戶帶來的壓力，對你諸多要求，對於你所做的事，不會輕易就覺得滿意，看來要加倍努力才能得到他們的認同。

 

　　而山羊座則要注意日常溝通，文書往來，因為當中的問題而影響人際關係。

 

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