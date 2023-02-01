逆市奇葩！65年快餐店變身人氣潮菜館！超正滷水牛面珠、生醃龍蝦、蘿蔔灌漿；必食古法手工釀鴛鴦蟹、荷包雞

新年期間，有朋友想吃潮州菜開年，通常都會選擇某幾間名店和老字號，但原來近兩年有間潮州菜館人氣急升，在短時間內擴展至3間舖位，可見根本不受疫情影響……





記得在疫情時期，路過太子白楊街，只見兩旁街市攤販和某間快餐店；現在再瞄瞄，發現該快餐店位置已變成和昌潮味館，還伸展至隔籬舖位及對面街舖位。一個不留神，就有人靜靜地發圍，這正是香港餐飲業生態。



後來跟朋友到和昌潮味館吃開年飯，遇上該店經營者Jack Wong，便問：「在疫情低潮期開店，真是很特別的決定。」Jack笑說：「其實之前的快餐店，跟現在的潮菜館，都是由我們一家人經營。」



原來，Jack的父親「高佬叔」，自小由潮陽家鄉來港，在「和昌」這個招牌下的大牌檔工作，至後來頂手當老闆，還開了同名快餐，頭尾都有65年。如今「高佬叔」年事已高，疫情來襲快餐生意又變差，作為第二代的Jack便接手家庭生意，不單延續了「和昌」這個招牌，還轉型為賣潮式滷水外賣食品，藉此把家人最擅長的潮州菜發揚光大。





入夜後的太子白楊街，其實很有電影場景感，和昌潮味館就在這裡。





疫情時期還是快餐店，想不到在市道最壞之時搖身一變為潮州食店。





由快餐店過度至潮菜館，竟然非常順利毫無違和，可見高佬叔一家在潮州菜方面有多厲害。



後來和昌加設堂食，菜牌內的菜式變得更繁多更五花八門，不足兩年已經叫好叫座，除了附近街坊過來幫襯，還吸引了不少尋味老饗。



老老實實，市面上的潮州菜名店和老字號，品質早就今非昔比，有些更服務欠佳，若不是名人明星或點選貴價菜，便有可能遭到白眼，我認為現在是時候去關注其他用心做出水準的新上場潮菜店囉。





我用餐的廳房養有3隻鸚鵡，每見陌生人就興奮地呱呱叫。





當晚吃飯，在座朋友自攜了不少佳釀，除了干邑還有紅酒、白酒和威士忌，多謝晒各位！



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