  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

02/02/2023

下周一有望全面通關 跨境生預約配額 昨搶先來港復課

#跨境學童 #羅湖 #通關
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】跨境中學生最快下周一（6日）免配額回港面授。有消息指，中港口岸亦於同日全面開放，包括羅湖口岸，羅湖商業城物管公司已發通告予商戶下周一通關，適逢港府今公布大型旅遊推廣活動「你好，香港！」，有議員指或一併公布免檢測、免配額及開放餘下口岸，以示香港真正重新出發。

 

　　而昨已有跨境小學生自行預約配額回港，有小四生3年未曾返港上課，如今已是中一生，更有學生笑言像「死過翻生」。

 

　　近日相繼有消息稱，港府最快周日全面與內地通關，羅湖商業城物管公司昨更通知商戶在下周一通關，要求當日開門營業。上水鳳溪第一小學校長朱偉林引述消息稱，相信跨境生免檢測及免配額安排會與一般市民同步於下周一實行；小學生則要等月底，只因校車公司未準備就緒，惟若家長可安排交通，屆時他們亦可免檢測回港。

 

羅湖商業城已通知商戶 議員盼今公布

 

　　港鐵消息人士稱，上月首階段通關已安排職員重返羅湖站熟習運作。立法會議員張欣宇表示，皇崗及蓮塘口岸已準備就緒，據其了解，免核酸、免配額及開放口岸會在未來數天實行。另一議員田北辰亦稱，只待中央拍板決定，相信「好快發生」。

 

　　據了解，特首李家超今晨將與一眾旅遊業界代表會面，或知會全面通關安排。他日前稱，爭取與內地進一步通關同時，會考慮取消海外抵港人士的疫苗接種及快測要求。而港府今午將舉行「你好，香港！」啟動禮及召開記者會公布相關措施，包括機管局送出50萬張機票，及旅發局向抵港旅客派發消費優惠券，刺激旅遊業。旅遊界立法會議員姚柏良期望，當局可一併公布3大好消息，說明本港已整裝待發，準備重新接待旅客。

 

上水鳳溪第一小學約30多名跨境生，闊別多時終可返校上課。

 

　　而昨晨上水站有跨境生來港復課。中一生鄒同學稱，小四起已因疫情未能回港，望提早回港適應及見同學。鳳溪第一小學特意為學生舉辦新春文化日，有學生是首次來港，有人稱希望校園「好靚」，期望可在操場玩遊戲。

 

　　小六生田同學則笑言，有視力較差的同學不認得自己，自己視力也變差認不到人，「感覺我死咗一次，然後復活，佢哋先見到我」。田父坦言，兒子以往還可以稍為在校活動，但疫下由看到腹部「排骨」變「2條救生圈」，更擔心兒子患社交恐懼，以及廣東話會變得生疏。

 

　　校長朱偉林稱，原本有50多名跨境生報名昨日回校，但因交通及未能完成核酸檢測等，最終僅30多人能返校面授，校方會延長小息時間，讓久未回校同學融入，亦會安排社工及言語治療師跟進，就算學生臨時因故未能回校都能繼續網課。家長張先生坦言，昨經文錦渡關口送兒子回校已不方便，做核酸檢測更是無必要和無意思，只因擔心兒子學業才安排，冀盡快放寬。另一家長部女士亦指，不熟悉配額申請系統，昨到凌晨1時半才完成申請。

 

 

轉載自: 晴報

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#跨境學童 #羅湖 #通關

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk