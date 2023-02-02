港大醫學院逾10億元新大樓 最快2028年啟用 劉澤星：疫下招聘少少挫折

【晴報專訊】港大醫學院將擴展，項目明年動工，新教學及研究大樓料最快2028年9月啟用，造價逾10億元，選址鄰近瑪麗醫院，徒步距離僅5分鐘，更有細胞、幹細胞及基因實驗室。

港大醫學院指，短期內會擴建人體解剖實驗室，中長期擬增建宿舍等設施。圖為新教學及研究大樓的概念圖。（港大提供）

港大醫學院院長劉澤星指，醫科生和教學人員人數在20年間增長近2倍，極需要增加醫療和科研設施。另外，他承認疫下招聘有「少少挫折」，但流失率未引起擔心。

港大醫學院院長劉澤星

港大擬明年在薄扶林沙宣道3號以東一幅土地，動工興建新教學及研究大樓。發展及基建總監兼院長高級顧問陳應城指，大樓距離瑪麗醫院3至5分鐘步程，高年級生在醫院作臨床學習後，可返大樓做檢討及小組討論，「始終醫院主力服務市民，純學術用途空間不多。」

新大樓亦有達國際水平、專做細胞、幹細胞及基因實驗的特別實驗室，目標是在大樓內將研究轉化為製品。大樓亦可連接薄扶林道及域多利道，便利鄰近居民出入，陳指「初步擬配合港鐵運作時間開放。」

對項目延遲1年動工，陳解釋因立會審批需時，並非遇阻滯，前期工程研究已展開，估計大樓造價逾10億元，冀今年底至明年初向立會申請撥款。

劉澤星補充，醫科生及教學人員由20年前的2,965人，增至近年的8,564人，授課科目由4個變7個，設施不敷應用，有迫切性建新大樓。他承認受疫情影響，招聘人才有「少少挫折」，但隨着本港復常會有改善，流失率未引起擔心。

醫生被控誤殺 不應影響醫科生初心

被問到鄧桂思案有醫生因醫療疏失被控誤殺，有否動搖醫科生信心，劉指學醫初心是治療病人，不應因一、兩件突發事件影響初心。對政府倡強制醫護在公院服務年期，劉指絕大部分學生畢業後留在公院作專科訓練，最重要讓人感到在公院工作對其職業發展有幫助。