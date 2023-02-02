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02/02/2023

海關破踢靶藏海洛英 14歲童疑為1.5萬犯案 拘3初中生涉$300萬毒品

#海關 #海洛英 #毒品 #青年
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　　【晴報專訊】再有青少年鋌而走險運毒。海關上月底在機場空運中心，截獲1.5公斤偷運來港的海洛英，藉監控遞送拘捕了3名年僅14至15歲的初中生，並在其中1人的住所搜出3公斤冰毒，市值共約300萬元。海關相信有人為1.5萬元報酬參與販毒。

 

海關檢獲藏毒用的拳擊踢靶、懷疑毒品及包裝工具等證物。

 

　　另警方前日在觀塘搜查一間用作毒品倉庫的便利店，搜出100公斤冰毒，22歲男店主被捕。

 

海關毒品調查科調查主任沈焜

 

　　海關毒品調查科調查主任沈焜表示，海關人員上月22日在機場空運中心查驗一批來自泰國、報稱是化粧品的貨物時，發現4個拳擊踢靶的X光影像有可疑，打開後檢獲4磚共重1.5公斤的海洛英，人員前日在秀茂坪區進行監控遞送，拘捕2名前往取貨、同為14歲的男女。

 

疑涉分拆包裝散貨「一條龍」

 

　　他續稱，人員押該名14歲男童返回住所調查時，再在其睡房床頭櫃內發現3公斤冰毒和一批包裝工具，連同該批海洛英共搜出市值約300萬元毒品，當時在現場的男童15歲兄長同告被捕。海關相信，涉案14歲男童以1.5萬元報酬收取貨物，且不排除涉分拆、包裝和散貨等「一條龍」，收取5位數字報酬，案件仍在調查中。

 

觀塘便利店 警檢$5700萬冰毒

 

　　另警方前日早上約11時突擊搜查觀塘麗港中心商場一間便利店，在店內搜出100公斤冰毒，市值約5,700萬元。

 

　　毒品調查科督察朱紹麟稱，經深入調查後，一名22歲有黑社會背景江姓男店主被扣查，被暫控一項販運危險藥物罪，今在觀塘裁判法院提堂。警方指，疑犯經營該便利店一段時間，約1個月前被不法分子招攬協助販毒，並將該批冰毒分成5個膠箱藏於貨倉內，以茶葉錫紙包裝掩人耳目，相信疑犯同時擔任倉主和協助運毒。他相信警方已堵截該批毒品流出市面，並打擊背後三合會收入來源，目前仍調查毒品來源。

 

 

轉載自: 晴報

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