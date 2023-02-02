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02/02/2023

任見面會神秘嘉賓自肥 鄭裕玲集郵泰劇男神圓追星夢

#黑幫少爺愛上我 #鄭裕玲 #張澤毅 #陳立波
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　　【晴報專訊】泰國BL劇《黑幫少爺愛上我》熱爆網絡，該劇演員前晚在港舉行見面會頭場，身為該劇超級粉絲的鄭裕玲（Do姐），以神秘嘉賓身份現身見面會，不但親自訪問兩位男主角張澤毅（Mile）及陳立波（Apo），更成功集郵。獲網民封為「追星勝利組」的Do姐，昨日開咪分享夢幻過程：「佢哋好有禮貌，仲擔凳畀我坐！」

 

難得與Apo（左）及Mile近距離接觸，Do姐少女心大爆發。

 

　　《黑幫少爺愛上我》15位演員前晚在九展舉行香港站見面會，他們勁歌熱舞兼除衫曬肌，令台下一眾「少奶（劇集粉絲）」看得熱血沸騰。兩位男主角Mile及Apo穿上應節兔仔裝，介紹嘉賓鄭裕玲出場；Mile笑言站在Do姐旁邊，自覺變成了周潤發，Do姐解釋：「因為Mile話佢媽咪係我嘅粉絲，睇過我同發哥嘅劇集。」去年離巢無綫的Do姐，笑言現在是自由身，問二人若拍攝新劇，可否讓她參演一角，Apo即賣口乖說：「Do姐可以演人類，同我哋一齊上月球。」

 

Do姐如願訪問兩位泰國男神，三人更與全場「少奶」大合照。

 

　　Do姐在台上即席向二人派利市，更拿出手機合照：「收完利市，都要回禮！」事後她在IG分享集郵成果，開心留言：「我的願望實現了！」Mile及Apo亦非常識做，在IG限時動態轉發合照。昨日，Do姐在商台節目《口水多過浪花》急不及待分享追星感受，原來主辦單位得知她經常推介該劇，在開騷前個多星期邀請她任嘉賓，「我當然應承，噚晚（前晚）大會留咗間房畀我睇直播同等上台，一開門我見到Mile，佢好標緻、面瘦啲，之後見到Apo，佢擔凳畀我坐，好nice。」

 

激讚男神有禮貌

 

　　Do姐透露見面會監製送上保鑣制服作禮物，Apo即向Do姐說：「依家你係我哋一分子！」令她冧到暈。她又大讚演員及工作人員十分有禮貌，「每個人經過我間房，都有鞠躬或點頭！」完騷後，Apo及Mile特地找Do姐致謝，她自言經過今次見面，更愛這班泰國男神︰「我身為粉絲，已經要求佢哋盡快拍劇，對佢哋印象非常好。」其實，近年Do姐追星戰績彪炳，除了兩度訪問偶像「奇異博士」班尼狄甘巴貝治外，又成功向韓國男神孔劉、朴敍俊、「臉蛋天才」車銀優、GOT7成員王嘉爾等集郵，可算是香港最強追星族。

 

Do姐獲贈《黑》劇演員簽名海報，果然是超級VIP。（FB圖片）

 

班尼狄甘巴貝治16年來港宣傳《奇異博士》，擔任記招司儀的Do姐成功集郵。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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