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02/02/2023

解讀「威人威威不是威」

#求籤 #劉業強 #車公廟
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

    論盡中港台

    本欄隔周四更新

　　2023年癸酉年的年初二車公誕，鄉議局主席劉業強早上按習俗到沙田車公廟為香港祈福求籤，結果求得第11號中籤，籤文為：「威人威威不是威，只當著力有箴規；白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍。」解曰：「凡事守舊、求財遂意、自身得運、婚姻不合。」

 

　　無獨有偶，12年前的2011年兔年，劉業強父親、已故鄉議局主席劉皇發同樣為香港求得此籤，當年劉皇發表示，籤文反映本港能保持經濟及生活環境，並認為最重要是團結。他更強調籤文最後一句：「終被張良守舊圍」，意指漢族江山有張良看着，不會有問題。

 

（istock）

 

　　此韱典出漢高祖劉邦白登之圍的故事。當年劉邦剛平定中原後，隨即率領大軍北伐匈奴，但在白登山被匈奴埋伏圍困，被困七日七夜，史稱「白登之圍」，而其謀臣張良出謀獻計，助劉邦統一天下。

 

　　2011年所求的韱與2023年所求的完全一樣，於是許多人便將2011年與2023年來比附。例如劉業強解讀籤文時稱希望2月公布的財政預算案有配合復常措施，而翻查2011年資料，當年財政司司長曾俊華宣布向所有市民的強積金戶口一次性注入6000港元，後來由於受批評，改為向每名18歲以上永久性居民派發6000港元。

 

　　又有人擔心，2011年香港以至全球經濟動盪，觸發全球股災，香港恒指牛市變熊市。然則2023年的香港經濟會否出現同樣情況?其實韱文的重點是第一句「威人威威不是威」，其餘講劉邦、張良都是陪襯。而2011年與2023年的韱文雖然同是一樣，但《易經》講天時地利人和，2011年與2023年，天、地、人都有變化，所以不能隨便比附。

 

　　此韱是在香港車公廟求得，自是針對香港情況。而所謂「威人威威不是威」的「威人」，香港最高權威的威人自是香港特首無疑，但2011年特首是曾蔭權，2023年的特首是李家超，換了人，就有不同解讀。再看地的因素，2011年香港尚未發生佔中運動，政局相當平穩；而2023年是新冠疫情後如何復常的問題，較2011年的難度更大。

 

　　至於天時因素，最具前瞻性的，不妨參考邵康節《皇極經世書》的值年卦。2011年的值年卦是剝卦，2023年的值年卦是家人卦，兩者的分別可就大了。

 

　　2011年的香港威人是曾蔭權，他是於2007年3月25日第二次當選特首，任期至2012年6月30日結束，但因為在離任前的2012年2月捲入多宗不當收受利益的刑事指控，可真的是「威人烕威不是威」了，權位如剝卦一樣，逐步剝蝕，這是當年解韱的劉皇發所無法預知。

 

　　再看2023年的「威人威威不是威」，值年卦是家人卦，威人是特首李家超，而「威威」則是家人卦的上九爻，因為從卦象上看，上九爻居於家人卦最上層，可以總結全卦主旨，加上此爻的爻辭，正好有個「威」字：「有孚，威如，終吉。」

 

　　「孚」字從「爪」從「子」，用手抓小孩子是愛護之意，引申為特首要愛護市民，而「威如」之「威」，對應卦辭「利女貞」，這個特首要像個家庭主婦般施政，無甚威風可言，因為主子在中央。加上「威」字有女有戍，是柔中帶剛，戍月是寒露至立冬，陽曆十月至十一月間，帶有涼氣，可見管治風格既要順應又要嚴厲，才是上上大吉。

 

 

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