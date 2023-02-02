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02/02/2023

咀巴說惻隱

#貧窮 #簡約公屋 #啟德 #劏房
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    屈穎妍

    傳媒人，現為香港電台第一台親子節目主持，《頭條日報》、《亞洲週刊》、《微博•零傳媒獨家觀察》專欄作家。

    暢所欲妍

　　政務司副司長卓永興先生今天在臉書刊登了一篇題為《獅子山精神只是咀上說說嗎？》的文章，裡面提到自己中學時曾經歷七十二家房客的居住環境，明白低下階層生活在惡劣居所的煎熬，「非經歷過的人……沒有道德力量對政府改善基層市民住房問題的政策和計劃作出反對」。

 

　　其實，即使沒經歷過窮苦，我們也該對社會上最底層的人心存惻隱。

 

　　為官者所為何事？就是希望老百姓活得安樂活得好。

 

　　當社會上有人可以一頓飯開支30萬紅酒，有人卻一家四口窩在個百來尺劏房吃喝拉；當城市中有人5000元一個人頭吃頓Omakase，也有滿街滿巷在賣25蚊一個「兩餸飯」，管治者就要想一想，當日為官，所為何事？

 

　　今時今日，香港繁華璀璨的背後，仍有十萬七千個劏房戶天天在斗室掙扎求存，十萬七千戶不是一個小數目，以平均一家三、四口計算，就是四十多萬貧窮人口。

 

　　四十多萬，隨時是一個國家的人口，北婆羅洲的小國汶萊人口就是四十多萬。

 

　　想像一下，有一個國家的人口數量在社會底層匍匐，那上面的一切金光燦爛，其實都只是幻影浮沙。

 

　　日前，政府為「簡約公屋」敲定八幅用地，興建3萬個單位，為劏房戶及居住環境惡劣的市民提供新居所。因為選址有不少位於市區，社會立即出現反對聲音，地產商當然不希望他們的豪宅旁出現貧窮戶，立法會議員楊永杰更欲發起集會遊行，抗議簡約公屋建在啟德發展區。

 

 （晴報資料圖片）

 

　　又是那種not in my back yard的心態。

 

　　扶貧對啊，但不要把貧民安置在我屋苑旁邊；骨灰龕短缺啊，但千萬別在我區加建；垃圾圍城了，但焚化爐要有咁遠建咁遠……人不為己，天誅地滅。

 

　　我想起，有位老師告訴我她去廣西遊歷的故事。

 

　　她來到一個叫大化瑤族自治縣的地方，這裡有過萬座山，樹林遮天蔽日，出山一趟來回要4小時，住在山裡的村民注定代代窮困。

 

　　土種不了好農作物，但村民養的雞卻味美肉滑。於是，國家就把山裡170個貧困戶集中起來，為他們搞了個大型養殖場，專門飼養大化名產的七百弄雞，實行以雞養人。

 

　　養殖場統一進雞苗、統一飼養、統一防疫、統一定價，確保質量，再透過國家力量找個對口單位統一銷售，那就是富裕的深圳寶安區。

 

　　寶安區包銷了大化養殖場所有的雞，從此，170個貧困戶有了穩定收入，窮到這一代，終於可以過好日子。

 

　　有能力的作點犧牲，燃燒自己，照亮別人，國家才能走出脫貧之路。如果深圳區區都耍手擰頭說：「為甚麼要我們啃大化的雞」，那大山裡的貧民就只能繼續世世貧窮。

 

　　回頭看香港，如果大家只死抱自身利益，對貧苦只是咀巴說惻隱，香港的貧富懸殊就永遠不會有出路。
　
　

 

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