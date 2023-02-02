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02/02/2023

美息上升是否已經到盡頭？

#加息 #聯儲局 #鮑威爾
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

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    本欄每周四更新

　　昨日，聯儲局公布全年首次聯邦公開市場委員會會議聲明，加息放慢至25個基點，但保留「持續加息」的字眼。這是聯儲局自去年3月後最小幅度的加息，不過仍符合近一個月的芝加哥商業交易所利率期貨市場預期。

 

　　值得關注的是，在經濟和政策描述部分，聯儲局在這次聲明中與去年12月相比並無太大變化，主要改動主要有三點：

 

　　1）通脹有所緩解

　　2）删除了俄烏相關因素，淡化為環球不確定性增加

　　3）在表述未來加息决策時，字眼有所弱化。

 

　　不能忽略的是，聯儲局仍保留了「持續加息」的措辭，暗示未來至少仍會加息一次，不會即時停止加息。不過，聯儲局承認通脹比預期回落得較快。整體而言，鮑威爾講話比市場預期更加「鴿派」，特別是在通脹方面，首次提到「通貨膨脹減緩（disinflation）」，不僅確定了壓抑通脹的進展，更多次提及未來通脹超預期下跌的機會，讓市場產生了一定的潛在减息預期。在經濟方面，聯儲局預期就業和經濟不會大幅降溫，對「軟著陸」有一定的信心，讓市場對金融環境較為放心。

 

　
（CNS資料圖片）

 

　　隨著美國通脹水平已經連續數月回歸至預期水平，美國政策利率同步已開始接近普遍認為到約5%的水平（達至足够限制性的水平），今年貨幣政策對資本市場的衝擊有望减弱。不過，投資市場仍需存有危機意識，始終，聯儲局在平衡「雙向風險」（緊縮過度和緊縮不足）的問題上存在一定的困難。未來一段時間，美國通脹會否持續回落？而軟著陸會否是終局，存在太多變數，的確有一定的不確定性。

 

　　作為總結，筆者認為這次聯儲局會議的定調較為「鴿派」，故此，估計在未來的一段時間內，投資者情緒仍能保持積極。不過，積極歸積極，不宜過於進取。需要留意的是，近期投資市場的預期或開始呈現過於樂觀（特別是針對美股市場），資本市場表現雖不俗，但隨著市場回歸經濟基本面以及業績因素，投資者的投資風格隨時有可能改變，不可不防。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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