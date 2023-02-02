零失敗家常雞翼食譜：「雪碧薑葱雞翼」！雞翼香甜，日本長葱香口搶鏡！點去除雪味？一招搞掂

很多人都喜歡吃雞翼，而薑葱雞翼、薑葱焗蠔、薑葱炒蟹更是大家的集體回憶。今日我會教大家炮製薑葱雞翼，不過加入少許變化，就是用汽水一起煮。

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

「雞翼」是一種多元化的食材，在香港飲食文化中，雞翼的食譜多不勝數。之前有一個 job pitch 來自某汽水品牌，要做出幾款用汽水煮出來的鹹食菜式，這道加入了雪碧的薑蔥雞翼絕對是一大驚喜！用上雪碧或七喜的甜味代替糖或片糖，這也是菜式背後的 food science！

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