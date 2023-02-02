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02/02/2023

兔年生肖之最（一）！兔仔獲「歲駕」、「將星」關顧創業更順遂！邊個生肖最叻冧人？最識歎世界？

#玄學 #生肖 #人際關係 #年柱 #將星 #歲駕 #命理 #兔年 #地支 #12生肖 #紅鸞 #創業
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　中國的生肖，用來預測運程，不能說絕對精準，因為生肖只是生辰八字中一個字，但由於生肖是年柱的地支，主宰一個人的成長期（formative years），對潛質和傾向有決定性的影響，因此對了解一個人的天賦和性格有一定的啟示。

 

一、最叻創業的生肖：兔

 

　　兔是今年的主角，性格可愛，崇尚自由，想像力豐富，是天生的夢想家，未行運時最愛發白日夢，走運時具爆炸性的開創力。

 

　　Bloomberg （彭博）曾引述一項調查，涵蓋不少世界級的商界翹楚，發覺兔仔是最enterprising的，能窺見市場的空隙，利用一己之長，或一瞬靈光，顛覆行業，改變世界。

 

　　究其原因，可能因為兔仔平日已蹦蹦跳、「攪攪鎮」、站不定、坐不穩。他們最討厭沉悶重複的事情、最愛新奇好玩的東西，常常妙想天開、老是在問Why？或者Why not？所以最能disrupt，開天闢地、開創潮流。

 

　　兔仔今年又多吉星，「歲駕」寓意皇帝出巡，因此兔仔今年很吸睛，能得權力階層的關注，開創事業時自然得貴人襄助，「將星」鞏固兔仔的領導能力，得各方配合，可以穩步實現自己的理想。加上有「玉堂」和「文昌」，大利文藝創作、媒體策劃和發表範疇的兔仔。

 

二、最叻冧人的生肖：鼠

 

　　鼠屬水，一方面心水清；一方面也如水靈動，思考靈敏，個性圓融，非常受歡迎，備受親朋戚友鄰居同事喜愛。待人處事細緻周到，會記得朋友的生日和各人的興趣、喜好，然後在重要日子、特殊場合給你驚喜，送禮物是其強項，氹死人。

 

　　今年有正桃花「紅鸞」星、風流星「咸池」，老鼠仔兔年魅力沒法擋，但要小心選擇對象，選對了靈慾一致、姻緣成就；選錯了易請難送、麻煩透頂！

 

三、最識歎的生肖：豬

 

　　豬仔鍾意玩、鍾意歎，喜歡熱鬧，著重財富、名譽、社會認同，追求人氣多過靈氣。

 

　　無論豬仔豬女覺得自己幾勤力，最多都是Work hard，play hard，而已。要經濟繁華，一定要靠豬，他們普遍而言，對精神上、哲學上的東西不太感冒；對美食、靚屋、奢侈品、豪華遊、華麗珠寶、衣物、場合等最鍾情，豬來這星球的任務就是歎世界。

 

　　下期談甚麼生肖在情場最煞食？還有甚麼生肖在職場最威風？

 

 

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