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03/02/2023

金管局加基本利率至5厘 大行無跟隨 余偉文籲置業借貸留意風險

#金管局 #余偉文 #加息 #樓價
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　　【晴報專訊】金管局昨跟隨美國聯儲局加息0.25厘，基本利率上調至5厘，但多間主要銀行維持最優惠利率及存戶息口不變。金管局總裁余偉文稱，相信美國加息周期未完，港元拆息會維持高位，市民置業或借貸均要小心管理利率風險。地產建設商會主席梁志堅稱，相信本港經濟會在未來3個月好轉，預期今年樓價會升5%至7%。

 

　　金管局因應美儲局加息0.25厘，按機制即時上調基本利率至5厘。滙豐、恒生及中銀先後宣布最優惠利率維持在5.625厘，結餘5,000元或以上的港元存戶利率亦維持在0.625厘；渣打維持最優惠貸款利率5.875厘不變，港元儲蓄戶口利率也不變。

 

余偉文指調整樓市辣招要視乎多項因素，當局會繼續觀察。

 

　　余偉文認為，美國自去年3月份合共加息4.5厘，今次加幅似乎進一步緩和，反映美儲局要更小心觀察經濟和通脹走勢，評估多次加息效果，再決定未來加息幅度和速度，但相信加息周期未完，港元拆息會保持在高水平，市民在置業或借貸時要管理利率風險。他又強調，聯繫滙率制度一直行之有效，美國加息不影響本港金融貨幣穩定。

 

梁志堅料今年樓價漲5至7%

 

　　對負資產住宅按揭貸款宗數增至逾1.2萬宗，按季增近22倍，余偉文表示，去年樓價跌逾15%，料做9成或按保計劃的按揭一定會出現負資產，但此類高成數按揭要求較嚴格，借款人還款能力頗強，暫風險可控。他又稱，調整樓市辣招要視乎樓價、成交、經濟及失業率，而1月份通關已帶動香港氣氛變好，當局會繼續觀察。

 

　　本身是會德豐地產主席的梁志堅稱，對樓市有把握，亦有信心本港經濟會復甦，料未來3個月就會好轉，預期今年樓價會升5%至7%，特別看好豪宅市道。

 

轉載自: 晴報

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