  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

03/02/2023

迪士尼開放日聘600人 過百人排隊 應屆DSE生粉絲應徵

#迪士尼 #招聘
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】香港迪士尼昨首次在園內舉辦大型職業博覽及招聘會，提供600個全職及兼職職位空缺，涵蓋樂園和酒店職位，全職起薪點連交通津貼約每月1.5萬至2萬元。昨有過百人在招聘中心外排隊，等候填表和面試，其中有應屆文憑試考生暫停「備戰」前來應兼職酒店營運職位；亦有不少迪士尼粉絲欲圓夢到樂園工作。

 

「迪士尼創夢家開放日」 職位空缺涵蓋樂園營運、酒店、餐飲、商品部等部門。

 

　　樂園指，過去3年疫情期間無裁員，將續觀察通關後客流，按實際情況再增聘。

 

招聘中心可即場填表面試

 

　　是次「迪士尼創夢家開放日」提供600個全職及兼職空缺，涵蓋樂園營運、酒店、餐飲、商品部等部門。樂園又邀請了逾30間非牟利機構等參與，有3,000人登記。

 

觀察通關客流 按情況增聘

 

　　樂園度假區招聘、薪酬及福利總監鄭家濂指，入境旅客數目料隨通關漸增，加上今年陸續有新項目和設施落成，包括魔雪奇緣世界下半年開幕，料未來數月人手需求增。至於樂園會否回復7天開放，鄭稱會視乎旅客需求調整，又指過去3年無裁員，會續觀察通關後客流，按實際情況再增聘。

 

　　修讀主題樂園相關課程的周同學，昨晨9時半已到場，他指過去曾在樂園做商品營銷實習，今次盼應徵成兼職樂園營運款待專員，他笑言自己喜歡米奇老鼠，以往每周去樂園2至3次，且樂園國際化，工作環境好，福利亦吸引，加上首次有園內舉行，故想體驗一下。

 

　　正備戰DSE的應屆考生張同學，以往平均每月入園4次，甚至入住酒店，她不想做「死板」文書工作，故望申請兼職酒店營運職位。主修幼教的大學四年級生鄭同學和伍同學，則欲應徵全職娛樂款待專員，期望薪酬達1.5萬元或以上，她們喜歡園內開心歡樂的童話氣息，且認為較幼師具自由度和明朗前景，又可與小朋友相處。64歲機場清潔工高先生則欲應徵成全職清潔員，他指迪士尼可5天工作，加上家住東涌，故到場碰碰運氣。

 

大四生鄭同學（左）和伍同學，欲應徵全職娛樂款待專員。

 

轉載自: 晴報

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#迪士尼 #招聘

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk