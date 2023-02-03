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03/02/2023

合作節目不及陳豪受歡迎 袁偉豪︰我哋定位唔同

#豪遊咖啡 #袁偉豪 #陳豪 #張寶兒
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　　【晴報專訊】袁偉豪（Ben）和陳豪早前合作主持飲食節目《豪遊咖啡》，兩人各自邀請藝人朋友上節目邊歎咖啡邊談人生。有報道指兩人主持集數的YouTube點擊率相距甚遠，陳豪遠遠拋離Ben。昨日Ben大方回應負評，而同場的太太張寶兒比他還緊張，急為夫護航。

 

Ben和寶兒最近各自學習新技能，增值自己。

 

　　前組合天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）和陳樂榣合資的咖啡店昨日開幕，不少圈中好友包括袁偉豪夫婦、譚嘉儀等到賀。對咖啡素有研究的Ben與太太張寶兒一同受訪，他透露有跟專業咖啡師上堂，寶兒即爆料指有朋友跟老公學沖咖啡，而Ben亦有興趣投資開咖啡店。

 

張寶兒搶答護夫

 

　　另外，提到Ben早前與陳豪合作主持《豪遊咖啡》，有報道指二人各自主持的集數點擊率有很大差距，陳豪贏Ben九條街。Ben表示︰「我有睇過篇新聞，係咁啱大家睇嘅集數關係，佢（陳豪）係咖啡生意人，我係咖啡愛好者，大家嘅定位同出發點唔同，唔緊要嘅，大家都可以上網翻睇。」身旁的寶兒即插嘴為老公平反，「其實數據上好難直接比較，好似掛颱風咁會多咗人留喺屋企睇電視，只要鍾意咖啡嘅人可以去睇番。」此外，Gordon和陳樂榣透露投資了七位數字開店，以現時的營業額計算，有望半年內回本及開分店。

 

Ben主動偕寶兒與咖啡店老闆Gordon、陳樂榣自拍。

 

轉載自: 晴報

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