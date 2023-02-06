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06/02/2023

懶理緋聞男友被指花弗爛蒲 龔嘉欣：第一身相處最真實

#龔嘉欣 #新四十二章
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　　【晴報專訊】現年33歲的龔嘉欣，甫踏入兔年即成新聞人物，除了在新劇《新四十二章》中黐鬚扮鰲拜夠搶鏡外，近日有傳她在好姊妹陳凱琳（Grace）介紹下，秘密跟38歲日籍甜品師松岡哲也拍拖兩年，更指兩人經已共賦同居。惟嘉欣前日接受本報訪問時，否認所有傳聞，當男方被指花弗及喜愛夜蒲，嘉欣即維護對方，表示會憑感覺了解對方為人。

 

 

　　龔嘉欣於19年跟30歲大馬富二代Bryan打得火熱，更有傳Bryan打本給嘉欣在當地開火鍋店；正當大家以為嘉欣嫁入豪門做大馬新娘，豈料拍拖一年半，雙方因經常分隔兩地，加上男方性格花弗，最後分手收場。單身一段日子的嘉欣，盛傳在Grace介紹下認識松岡哲也，雙方打得火熱，最近Grace在社交網分享影片，無意中拍得兩人結伴拜年，因而令戀情曝光。對此，嘉欣受訪時極力否認：「Grace跟過佢（松岡）學甜品，知道佢家人唔喺香港，就邀請佢嚟聚會。我哋唔係拍拖，係了解中，亦唔係傳聞中嘅拍拖兩年以及同居，不過我身邊啲朋友都結婚生小朋友，所以我嘅目標係搵對象結婚，但真係要時間。」

 

 

嘉欣否認跟松岡哲也拍拖及同居，強調彼此了解中。

 

盛傳陳凱琳是嘉欣與松岡哲也的紅娘。（資料圖片）

 

松岡哲也在大合照時企正嘉欣身後，儼如一對戀人。（影片截圖）

 

目標找結婚對象

 

　　嘉欣直言傳緋聞後，電話不斷被訊息「炸爆」，她笑言很多人關心自己，「好搞笑，呢幾日好多人傳訊息畀我，點解其他人仲清楚過我，但無所謂，都多謝大家祝福。（緋聞男友不開心？）佢唔識睇中文，見到咁多報道，我都唔好意思。」嘉欣強調自己已30多歲，對感情十分認真，結識對象亦會謹慎，「唔一定係諗佢啱唔啱我，而係我又啱唔啱對方呢？一對伴侶係要大家諗嘅嘢一致，例如彼此鍾唔鍾意小朋友，或者點樣計劃將來，係要時間磨合。」緋聞男友是日本人，嘉欣直言未知雙方可有文化差異，但他們日常會以英語溝通。有傳松岡哲也花弗愛夜蒲，嘉欣表示︰「都唔知係真定假，我認識佢時，係憑自己感覺，我唔會理呢啲傳聞。」松岡更被指特別鍾情圈中人，並曾跟蔣家旻拍拖，嘉欣只說：「我唔會問人哋呢啲嘢，呢個世界太多資訊，第一身相處先最真實。」有指嘉欣跟男方合資開甜品店？她表示︰「只係短期合作，但今年計劃開自己嘅甜品店。」

 

難忘孭陳豪上背

 

　　此外，嘉欣在新劇《新四十二章》中飾演美人生鬚的肉檔檔主，不但要揮刀斬豬肉，又要孭起半隻豬顯示「神力」，認真大挑戰。「一出場我要孭起半隻豬，雖然有威也借力，但真係超重，呢個鏡頭足足拍咗成晚，拍完條腰好痛。另一場戲我要孭起陳豪上背，你知佢咁高大，孭起佢真係好辛苦，惟有頂硬上咋！我哋喺劇中要背好多古文，背完都唔知係乜，好難背。」網民大讚嘉欣的再世鰲拜一角十分破格，她笑言自己是首位全劇黐鬚的女藝人，她又展示吊威也時不慎介損的手，難怪她慨嘆拍劇絕不容易。對於網民力推她憑《新》劇衝擊視后？「我成日都講，觀眾認受性好緊要，人哋覺得你做唔做到個角色、幫唔幫到成個戲、鍾唔鍾意睇你，比獎項更重要。太多嘢好被動，當輪唔到自己控制時，就做好自己，其他額外嘅嘢，只會當bonus。」

 

嘉欣在《新四十二章》黐鬚演出，十分破格。

 

轉載自: 晴報

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