美儲局宣布加息四分一厘，到4.5至4.75厘區間，進一步放緩了加息步伐；鮑威爾表示，這次加息周期完結前，至少會加多兩次息，卻沒有具體講明最終加息至多少。

以上大致符合市場普遍預期，除了鮑威爾說，投資者不要指望今年會減息。因市場曾一度以為，加息會於上半年見頂，並於年底前開始減息，但周二(31/1)蕪文《兵凶戰危買這兩種股》便已指「莫說是減息，加息頂位之高，以及維持時間之長或會遠超市場預期」。

除股、樓投資者外，對香港的中產乃至普通市民，加息又有幾關事？香港金管局總裁余偉文也認為，高息環境持續，本港亦會維持高息狀態，故他勸喻市民在置業或借貸時，要管理好利息風險，最重要的是供款人有能力還貸款，即是都係那句:借定唔借，還得到先至好借。且不去探究這個與負資產的關係，但在未來至少1年的加息、高息環境下，你也要避免自己淪為「新類型窮人」（圖一）。

社會看窮人不同了

「窮」也有新舊之分？被譽為「最偉大的社會學家」、波蘭裔的英國社會學家鮑曼(Zygmunt Bauman)在其著作《工作、消費主義和新窮人》（圖二）描述，歷史上不同時期出現的工作倫理和消費主義，如何塑造了社會對窮人的看法，而今時的窮人卻正處於有史以來最危險的境地。

鮑曼認為，我們已從19世紀的生產者社會，進入了消費者社會，而窮人的身份價值同時被逐步貶低。從前的生產者社會對窮人的態度雖有矛盾:一方面恐懼和反感，另一方面卻是憐憫和同情；然而，今時的窮人變成了麻煩和包袱，消費者社會對窮人不再同情，而是反感和恐懼，甚至想徹底消滅窮人。

因為從前的生產者社會，窮人還可憑著工作倫理，例如一家之主、家庭經濟支柱等的身份，獲得「不懶惰」、「有用」、「有價值」的認同與讚賞，但處於今天的消費者社會，隨著科技與全球化的發展，生產效率的提高，勞動力的需求便沒有之前般殷切了，而人的價值也從以生產衡量而變成了以消費來衡量，很多人也藉著消費，尋求自我認同，獲取社會地位，並以別人認為有意義和價值的方式生活。

消費社會 新窮人多

鮑曼指出，目前全球趨勢就是透過大幅減少產品和服務的壽命，以及提供不穩定的工作，把經濟導向短周期和不確定的生產，而主流價值觀亦變成了消費、消費、消費以外，還是消費。一個人若不消費就沒有了價值，在消費者社會的窮人被認為是多餘的，不能增加社會財富之餘，還會加重社會負擔。以上描述是否似曾相識？

（istock）

你或認為自己並不窮，但「消費者社會」的新類型窮人可以是坐擁幾百萬，乃至上千萬元樓的業主，揸價值幾十萬至過百萬元的車，但要他拿出1萬元現金也覺得很吃力的人！當月尾一出糧，他就要供車、供樓，日常生活很節儉，今餐食得勁，下餐就要食碗麵。攞名牌包包，著名牌衣履，但一旦有病要入醫院，卻不能選住私家醫院，因沒有買醫保。衣著光鮮，出糧就要找卡數；不幸被裁員，便找不到卡數。這些又是否你的寫照？

之前零息時代，賺錢太容易，正如小米(01810)的雷軍說，站在風口上，豬能飛上天。雖然他原本說的是科創順應潮流的「風口」項目，或是加入了對的行業，但零息時代的紅利，或加入了「風口」行業，的確會令人有「發達容易」的感覺。

以解難能力見真章

如果你感到現在很難賺錢，便顯示你已落後於時代。從前「靠父幹」、父母幫手俾首期；普通程式員都可獲公司options，甚至加密貨幣能讓人一朝發達的「美好年代」將不復再，因那只是時代帶來的機遇，主要看運氣，而不是像今時要真正以能力，包括知識、技術等，來解決難題分高下，量價值。

新一代富豪都是靠創新科技起家的。打工仔若非從事創科，發達固然不容易，但搵食又會否很艱難？那就要看自己是不是在「增量市場」或「存量市場」。

所謂「增量市場」就是市場可愈來愈大，而且供不應求，「藍海」陸續出現；「存量市場」則是一個成熟的市場，不但同業已在分同一個餅，而且這個市場亦不會變大，作為從業員，恐怕只得個「做」字，甚至隨時會被人搬走了自己件芝士。

不過，如果你懂得用腦、用新模式改造舊行業，把新玩法帶給消費者，便有機會在這「紅海」裏，找到「藍海」。由加息、高息塑造的新時代需要一些能繼續「輸出」價值的人。

要不斷學習、與時並進，才會令你具有價值；在某個領域上，做到極致，或熟練的境界，才較有機會在職場生存下來。在行業的一個細分領域，努力進修，再練好功夫，深耕細作，精心打磨自己。

在裁員潮下，要保住荷包，未雨綢繆，便要改掉貪慕虛榮的習慣，做好儲蓄準備。其實，生活過得好不好，只有自己才知道，不要再花時間、花錢在一些無謂的虛榮上，也不要先使未來錢。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)





