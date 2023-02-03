  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
基金債券攻略
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現

03/02/2023

女股神的ETFs，等於細價科技股

#女股神 #Catherine Wood #科技股 #ETF
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　上日提到，人稱女股神或木頭姐的Catherine Wood，早幾年食正科技股大升的熱潮，一度聲名大噪。

 

　　但隨著科技熱潮退卻，Catherine Wood創立的ARK Investment（下稱方舟投資），旗下幾隻ETFs（Exchange Traded Funds）的表現也大幅滑落，當中旗艦的創新ETF（ARKK），去年大幅下跌六成七，而其他幾隻ETFs，最少都要跌三成半左右（請參考上日文章的附表）。

 

　　當我看到這個跌幅的時候，即時感覺是，與其說這些是ETFs，倒不如說是單一的科技股，因為說得上是EFTs，應該是一籃子的股票吧！

 

　　我比較過一些傳統的科技股基金，發覺去年的平均跌幅都只是三成多左右，其中一個因是這些基金買的，主要是大型科技股。

 

　　大型科技股的跌幅始終有限，最強的蘋果，去年股價只下跌兩成七左右；另一龍頭Amazon則跌四成，較誇張的只有Facebook，即Meta，去年股價大約下跌六成。但踏入2023年之後，Meta股價已經轉強。截稿前，Meta股價昨日急升兩成三，令到年初至今已大升五成。

 

　　Catherine Wood的科技ETFs，主力買中小型的科技公司。因此，在她的ETFs持股名單中，你不會見到蘋果、Amazon、Meta、Twitters或Alphabet等耳熟能詳的名字，絕大部分都是剛冒起，甚至名不經傳的公司。

 

　　唯一例外可能是替她打响名堂的Tesla了。大家或許聽過，Catherine Wood是以看好Tesla而成名的。當時Tesla還未賺錢，但Catherine Wood力排眾議兼身體力行，大手吸納Tesla，成為幾隻ETFs的最大持股。前幾年Tesla股價大升，令Catherine Wood的ETFs收穫不少。

 

　　不過，去年除了中小型科技股大幅調整之外，連這隻龍頭科技股兼全球最大的電動汽車股也大幅回落，全年下跌約六成半，自然拖累她的ETFs的表現。不過，我查看Catherine Wood的幾隻ETFs持股資料，發覺Tesla的重要性已經降低了。

 

　　過去多隻ETFs的最大持股都是Tesla，直到去年9月，只剩兩大龍頭ETFs，包括創新ETF（ARKK）和自動化ETF（ARKQ）的最大持股仍然是Tesla。但到年底時的持股資料中，該兩隻ETFs中的Tesla，已經跌至第三大持股。

 

　　事實上，過去兩三年，Catherine Wood也買始減持Tesla的持股。不過，隨著近期Tesla的股價回升，令到該兩隻ETFs的Tesla，又再成為最大持股而已。

 

（istock）

 

　　從投資者的角度，Catherine Wood主理的ETFs，確實有它的吸引力，因為既是主動揀股，可以自己控制買入和賣出的時間，但收費卻跟追踪指數的ETFs一樣便宜和方便，實在很有賣點。

 

　　不過，她幾隻ETFs都貫穿「顛覆性創新」的理念，所選的股票，很多都是只有概念，沒有盈利的公司。即是說，這些股票的風險會較高。如果選中類似Tesla這類股票，並識於微時，表現當然會十分出色，但如果選錯了股票，基金的價格也會大上大落。


　　但我也認同，Catherine Wood所設定的幾個主題，長遠是科技發展的大方向，如果以小注的心態買入她的ETFs，並當自己是買入一隻綜合性的小型科技股，也在適當時候「收割」，應該是不錯的投資選項，因為與其自己去挑選一些未為人知的科技股，不如搭她的順風車，只要識得落車！
　　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

我要回應

更多基金債券攻略文章

你可能感興趣

#女股神 #Catherine Wood #科技股 #ETF

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk