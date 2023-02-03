房地產科技｜一條片只講一個話題！賣「親情」就不能講「財富」？邊3種元素最吸引人？內容營銷要咁做！

房地產行業的經營，由從前全線下運作，到今天全部或有部分改為線上運作，我們也同樣要作內容營銷，最好的營銷便是說故事，一個能令顧客有感覺的故事，故事內容可以概括分以針對三種話題，也是大部分人所關心的：

1. 財富

2. 健康

3. 人際關係

每一條視頻內容，最好只說其中一個話題，不要貪心的要超越一個主題，因為很容易令人失去焦點。一個好的容營銷是能夠打動人的心，令他們感同身受，能夠解决他們的痛點。舉一個樓盤廣告為例，較早前很流行納米樓，即迷你Studio Flat，發展商建得面積那麼小原因是：希望總價不會太大，令有些人可以用較小首期可以置業。推廣的重點應該是以財富這個主題為主，如果硬塞健康和人際關係的元素入去，便會使買家分散了注意力；應該用一個故事去包裝說，很多朋友的資產增值都是由小單位開始，一步一步由細屋搬大屋的故事，令他們對資產增值的憧憬。

而對於超級豪宅，買得起的人已不介意財富，他們更可能關心自身的健康和與家人的人際關係，購入物業之後和太太、子女關係更加密切，他們住得更加開心，多付一點為了家人是金錢不能夠衡量，所以賣親情的感覺的時候，很難再加進財富這個元素。

Youtube是筆者十分喜歡使用的社交平台，它更是全球第二大的搜尋器，僅次於Google，個人或企業可以以低成本去建立頻道，題材有含金量的話可以吸引人去關注，並有機會轉化成你的客戶，在互聯網已成為主流的今天，是時候要學曉線上的內容營銷，以免落後於人。