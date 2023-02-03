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03/02/2023

澳門手信懶人包 │快閃澳門必Check！8款人氣必買手信推介：炭燒杏仁餅、葡式古早味牛油糕、手工瑤柱蝦子麵、人氣懷舊曲奇

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Text: Sammy Leung

　　周末還未想好節目？不如來一個快閃澳門之旅，暫時離開一下香港，好好放鬆。去澳門除了去不同的景點打卡、食盡當地的美食外，一定不可以錯過買手信的環節。澳門到底有甚麼手信呢？今次就讓編輯為大家推介8款澳門必買手信，快點加入自己的必買清單中吧！

 

澳門手信│1. 手工炭燒杏仁餅：濃濃炭燒香包裹著杏仁味

 

　　到澳門一定要買杏仁餅，而當中最香餅家的手工炭燒粒粒杏仁餅，就一定要試！以古法人手製作炭燒製作杏仁餅，每一口吃下去充滿杏仁味外，還有濃濃的炭燒香，另外還有粒粒杏仁，口感相當豐富。而最香餅家曾經推出過不同的期間限定口味的杏仁餅。

 

（圖片來源：澳門最香餅家FB）

（圖片來源：澳門最香餅家FB）

最香餅家曾推出過不同的期間限定口味杏仁餅（圖片來源：澳門最香餅家FB）

 

 

地址：澳門夜呣街14號A地下E1座

詳情：https://www.facebook.com/profile.php?id=100057411431322

 

澳門手信│2. 鉅記鳳凰卷：酥脆香口蛋卷充滿濃濃蛋香

 

　　說到澳門手信，最多人想起的一定是杏仁餅及鳳凰卷。所以，第二樣就要介紹鉅記餅家的鳳凰卷，酥脆香口的蛋卷，一咬下充滿濃濃的蛋香，真的忍不住要一口接一口的。鉅記的鳳凰卷有多種口味餡料，好像最受歡迎的肉鬆及紫菜肉鬆，另外，大家都可以試一試咖喱肉鬆口味！

 

（圖片來源：鉅記餅家）

（圖片來源：鉅記餅家）

 

　　而澳門有多間鉅記的分店，大家可以在網上查閱更多的分店資料哦！

 

（圖片來源：鉅記餅家）

 

地址：澳門大三巴街13-A號泉偉樓地下B座及13-B號泉偉樓地下A座

詳情：http://www.koikei.com/tc/index.php

 

澳門手信│3.肉切酥：香脆可口+南乳香

 

　　大家有沒有吃過澳門晃記餅家肉切酥？百年老店晃記餅家最暢銷餅食是肉切酥，香脆可口的肉切酥，夾雜著南乳香氣，十分好吃。除了肉切酥，店內還有售雞仔餅、金桃酥、芋蓉餅等。

 

（圖片來源：晃記餅家FB）

（圖片來源：晃記餅家FB）

 

地址：澳門氹仔官也街14號地下

詳情：http://www.fongkei.com/

 

澳門手信│4.手工蝦子麵：非油炸、無添加防腐劑！帶蝦子鹹香手工廣東乾麵

 

　　澳門喜臨門麵家主打手製麵餅工藝，大定可以吃到非油炸、無添加防腐劑的傳統廣東乾麵，當中有瑤柱鮮香加淡淡蝦子香味的瑤柱蝦子麵、帶獨特蝦子鹹香的金牌蝦子麵、麵條帶有陣陣魚香雞香的雞湯魚蓉麵等。

 

（圖片來源：澳門喜臨門麵家FB）

（圖片來源：澳門喜臨門麵家FB）

 

地址：澳門十月初五街38號

詳情：https://www.facebook.com/heilammun

 

下一頁：更多澳門必買手信！

 

 

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