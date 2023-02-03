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03/02/2023

電動車大戰！Sony新車Afeela強勢登場！Toyota易帥擁抱電動化！日車廠有望挑戰Tesla霸主地位？

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  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

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　　電動車已被視為汽車市場的未來榮景，全球傳統車廠與科技初創無不埋首於研發電動車，唯獨手執汽車業牛耳的日系車廠卻轉型腳步遲緩，讓外界擔心日本汽車產業會否就此衰落。幸好，甫進入2023年，Sony與Honda合資公司宣布新電動車品牌Afeela將投入量產；Toyota社長豐田章男亦會卸任，交棒給品牌長佐藤恒治，象徵著豐田終於下定決心轉向電動車。究竟日本汽車業在Sony與Toyota領軍下能否重整旗鼓，在電動車領域重拾霸主地位呢？

 

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日系車廠沒掌握電動車機遇

 

　　根據彭博社（Bloomberg）的電動車銷售統計，全球銷量冠車仍是特斯拉（Tesla），緊隨其後則是比亞迪（BYD）與福士（Volkswagen）。可是，日本車廠在前20排名中卻完全不見蹤影。

 

　　綜觀2022年第一至三季，整體汽車銷量減少4%，惟電動車卻增長80%。因此，彭博新能源金融分析師科林·麥克拉徹（Colin McKerracher）直言，電動車是汽車產業中最有前途的板塊，而現時日本車廠正是錯過了這一塊。

 

　　一直以來，日本汽車品牌都甚受全球消費者歡迎，經常佔據美國汽車市場整體份額的三分一以上，並雄霸東南亞和非洲市場。想不到在電動車世代，日本車廠竟然毫無存在感。

 

　　教人大惑不解的是，日系車廠其實非常早就進入新能源車市場。豐田（Toyota）於1997年推出油電混合動力車Prius，乃全球首款大規模生產的油電車；2010年更買下特斯拉3%股份，並把在美國的一座工廠賣給Tesla。日產汽車（Nissan）則於2009年發表純電動車Leaf，一度被認為是面向普羅大眾的電動車先驅。

 

環保組織綠色和平在2022年9月進行車廠去碳排調查，結果是豐田表現最差，整體純電動車銷售佔比不足1%。（圖片來源：Toyota官網）

 

擔憂電動車摧毀汽車供應鏈

 

　　然而，日系車廠對純電動車的熱情，卻因初期銷情不佳而很快冷卻了。自此，日本車廠相信純電動車難成氣候，油電混合動力車反而更有前途，於是整個行業朝向油電車推進。

 

　　再者，日本經濟產業省認定，氫燃料電池始是達成碳中和的關鍵。一眾日本車廠為配合國家的氫能源發展策略，也紛紛投入研發氫燃料電池車，讓純電動車更被忽視。

 

　　事實上，日本政府和車廠不願全力發展純電動車，既因為害怕電動車會蠶食傳統汽車銷售，也因為電動車不像傳統汽車般需要那麼多零件，擔心電動車普及會毀掉整條汽車零件供應鏈。汽車工業不但佔日本製造業產值的20%，更佔全國勞動人口的8%。

 

　　豐田總部坐落於名古屋，於是吸引很多汽車零件製造商聚集於此，形成完整的汽車零件供應鏈。日本金融服務公司Monex Group認為，一旦電動車產業在日本崛起，名古屋將會有一半人口失業。正因為政府與業界要保護傳統車廠與零件供應鏈，最終令日本電動車發展大受牽制，造成如今落後窘境。

 

Sony電動車以影音娛樂掛帥

 

　　現在搶先站出來要打破此困局者，正是非汽車業出身的索尼（Sony）。該公司於2022年6月跟本田（Honda）攜手成立合資子公司「Sony Honda Mobility」，並於2023年1月在全球最大型消費電子展（CES）上高調宣布，旗下新電動車品牌「Afeela」將會進入量產階段，讓「Sony電動車」成為2023年熱度最高的科技話題。

 

　　Sony Honda Mobility執行長水野泰秀解釋，「Afeela」的名字是從「A feel」衍生出來，希望新車可以帶給車主全新「感受」。Afeela偏圓的車頭，以黑色頂蓋搭配銀色車身，外形上展現出極簡約風格；駕駛座的方向盤採用近似賽車遊戲握柄的U形設計，更添科技感。

 

Sony Honda Mobility由索尼與本田各持50%股權，由本田常務執行董事水野泰秀（右）出任新公司的董事暨執行長，索尼執行副總裁川西泉（左）則擔任總裁暨營運長。（圖片來源：Sony Honda Mobility官網）

 

　　Afeela全車裝配45組感測器，包括Sony影像感測器、雷達和超聲波感測器，以提高對外界環境的感知度。目前電動車通常會設有12至20組感測器，惟Afeela卻增加到45組，代表著導航測距、監控能力均可獲大幅提升。Sony另一強項當然是其影音娛樂設備，坐擁PlayStation遊戲機、Bravia電視機、Sony音響等，足以提供豐富的車內娛樂體驗。

 

　　除自家的看家本領外，Afeela更匯集了Sony在各領域夥伴的技術精萃——電子產品晶片夥伴高通（Qualcomm）的驍龍（Snapdragon）處理器，將驅動車載系統運作；PlayStation遊戲夥伴Epic Games的Unreal遊戲引擎，則用來製作軟件操控介面。

 

Afeela車身採用電動車所慣用的極簡化線條設計，連車門把手都被完全捨棄，以免破壞其流線形體態。（圖片來源：Sony Honda Mobility官網）

Afeela電動車透過車內外多達45組感測器，可提供360度的全方位感知能力。（圖片來源：翻攝Sony Honda Mobility官方影片）

 

Honda自駕技術具領先優勢

 

　　Afeela車輛本體的設計與製造，當然是由Honda負責。但不得不承認的是，本田在電動車賽道上展現的實力不算突出，發展步伐顯得較為保守，在歐洲只銷售一款電動車「Honda e」，在中國則推出了「e:NP」系列，但其電動車款仍遠比其他車廠為少。

 

　　幸而，本田在自動駕駛上還有一定的技術優勢。當今世上只有兩款車可以提供合法的Level 3 自駕功能，分別是Merceds-Benz S-Class，以及Honda Legend。當車輛駛上高速公路時，駕駛者可以啟動Level 3自駕功能，交由自駕系統完全接管車輛。因此，可以預期Afeela將同樣具備Level 3自駕能力。

 

Afeela的車頭設有一條「Media Bar」，能夠用來顯示充電狀態與車輛資訊，以實現跟四周環境、人的互動。（圖片來源：Sony Honda Mobility官網）

Afeela方向盤不採用傳統的圓形格式，而是類似賽車遊戲握柄的U形設計。（圖片來源：Sony Honda Mobility官網）

Afeela的真正重點在於車廂內裝，前座「Door to Door」滿版屏幕，加上後座雙屏幕，務求為乘客提供最豐富的車內影音娛樂體驗。（圖片來源：翻攝Sony Honda Mobility官方影片）

 

　　為求強化電動車的生產實力，Honda 已投資7億美元（約54.6億港元）在美國建設3座電動車工廠，估計新廠房其中一項主要任務便是量產Afeela電動車。另外，本田於2023年 1月宣布成立電氣化部門，將散落在集團內不同部門的資源集結起來，聚焦於開發電動車與儲能設備。

 

　　結合本田的造車與自駕技術，加上Sony在影像感測器與影音娛樂上的優勢，將會是Afeela搶進電動車市場的立足點。但這輛集兩家之所長的電動車，估計售價絕不便宜。有鑑於此，該公司已預告將會制定一套獨特銷售策略，讓消費者能以較低成本方式體驗Afeela駕駛樂趣。

 

　　Sony Honda Mobility執行長水野泰秀雖然沒有透露Afeela電動車的價格細節，但卻承認此車確實有點貴，所以建議消費者的最佳入手途徑是租車。該公司將提供5至10年的長期租車服務，其間還可通過「Over-the-Air」遠端更新技術，不斷升級軟件來強化車輛功能，讓車輛持續保持在最新狀態。

 

Honda Legend已於2021年3月在日本發售，內置Honda Sensing Elite自動駕駛系統，獲日本國土交通省批准，成為當地首款具備合法Level 3自駕功能的車型。（圖片來源：Honda官網）

 

Toyota換帥決心投入電動化

 

　　除Sony電動車外，近期日本汽車業另一震撼消息是，Toyota社長豐田章男突然宣布卸下職務，轉任會長，長年領導Lexus品牌的佐藤恒治將於2023年4月1日正式接任社長。豐田章男公開表示：「我認為推動豐田轉型的最好方法，就是我轉為擔任會長支持新任社長。」

 

豐田章男（左）退下來，交棒給佐藤恒治（中）擔任社長，意味著這家一直抗拒電動車的老牌車廠，終於決定全面擁抱電動車。同時，豐田會長內山田竹志（右）亦會卸任，將由豐田章男出任新會長。（圖片來源：Toyota官網）

 

　　豐田轉向電動車的積極性，比起其他車廠確是有所不及。即使豐田章男於2021年12月高調宣布，計劃2030年前推出30款純電動車，目標是一年要賣出350萬輛車。但事實歸事實，豐田迄今僅發售了一款純電動車Toyota bZ4X，更因為輪轂螺絲有鬆脫疑慮，被迫全球緊急召回；就算後來重啟銷售，交車數也著實有限。

 

　　當下全球汽車產業正面臨電動車與自動駕駛等新技術的衝擊，即使汽車龍頭豐田也處於存亡邊緣。豐田章男在任14年後，Toyota突然易帥，代表著立下決心，拋棄過往保守取態，推動全面革新腳步。

 

　　豐田章男曾自稱：「我是一個守舊的人。」這番話無疑是間接承認，他是公司邁向電動化的阻力。在宣布引退的記者會上，他更直言：「我是老一輩的人，感受到身為『造車人』的局限性。我認為有必要在新時代退下來。」由是觀之，豐田章男的卸任可說是Toyota落實改革的重要一步。

 

2010年初期，日本車廠在豐田領軍下，掌握全球油電混合動力車市場7成以上份額，但在純電動車時代卻遠遠落後於美國、中國、德國車廠。（圖片來源：Toyota官網）

豐田與特斯拉的關係一度如膠似漆，純電動版的Toyota RAV4正是由Tesla代工生產，可惜因RAV4銷量欠佳，以致兩家不歡而散，自此分道揚鑣。（圖片來源：Toyota官網）

 

豐田欲蛻變為智慧出行公司

 

　　即將成為Toyota掌舵人的佐藤恒治，1992年從早稻田大學畢業並獲得機械工程學士學位，同年加入豐田任職零件開發技術人員；2020年升任為凌志（Lexus）國際總裁，翌年再晉升為Toyota品牌長。

 

　　佐藤恒治現正負責的Lexus，正是豐田旗下最敢於推進電動車的品牌，目標是2030年將所有車款電動化。因此，由他出任新社長，表明豐田未來將集中全力發展電動車。

 

　　在記者會上，佐藤恒治揚言：「我們將維持汽車的本質價值，提出移動出行的新方案，以面對新時代的挑戰」。言下之意是希望擺脫汽車廠的老套子，讓豐田蛻變成為一家專注於「智慧出行」的科技公司。

 

　　不過，美國汽車搜尋引擎公司iSeeCars的資深分析師卡爾·布勞爾（Karl Brauer）認為，這些起步較晚的日系車廠要在電動車市場追上對手殊不容易，因為電動車的競爭關鍵不再是他們最擅長的機械工程，而是軟件開發。在先機已失的情況下，Sony Honda Mobility與Toyota未來可以交出一張甚麼樣子的成績單，仍然有待觀望。

 

Lexus在佐藤恒治領導下提出「Lexus Electrified」願景，被視為Toyota電動車計劃中最為大膽的品牌，近日推出首款在全球市場發售的純電動車RZ 450e。（圖片來源：Lexus官網）

 

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