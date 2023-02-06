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06/02/2023

新界西聯網 今年擬ICU試用智慧諮親 實時更新手術進度

#智慧醫院團隊 #ICU #新界西醫院聯網
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　　【晴報專訊】活用科技除可減省醫院人力，更能慰藉親友不安。新界西醫院聯網「智慧醫院團隊」前年起推出多項智慧應用服務，例如在數碼平台實時更新病人手術進度，助親友掌握患者現況，今年更希望推廣至深切治療部（ICU）試用。

 

　　天水圍醫院今年將在急症室試用穿戴式裝置，以便監察病人健康數據，和及時追蹤位置。

 

 

　　新界西聯網前年起推出智慧諮親（Family Link）服務，家屬獲病人授權後，可經網上平台實時知悉手術進展，如病人是否已入手術室、已到復甦房等；平台亦有聊天機械人解答疑難。屯門醫院副行政總監尹耀宗指，前年起推出服務，現於天水圍、屯門及博愛醫院應用，累計逾2,000名病人受惠。

 

穿戴式裝置 防病人失蹤

 

　　醫管局有意將服務納入HA Go，料未來可全港應用。團隊亦計劃將服務引入ICU，初步擬允許家屬檢視病人重要維生指數、昏迷指數等資訊，博愛或屯門醫院較大機會在今年內試用。

 

　　尹指，家屬現需經二維碼進入平台，輸入密碼、病人出生年月後，才能檢視其情況，私隱保障高。他強調，服務大原則是減輕家屬焦慮，故不會公布所有病情起伏，「每台手術僅一半或三分一時間真正動刀，更多時間用於確認流程、術後復甦等，及時知會家屬手術完成，可減不安。」

 

　　新界西聯網急症科顧問醫生雷俊達指，天水圍醫院急症室今年會試用醫療級穿戴式裝置，追蹤第3類緊急病人的健康數據及位置，甚至可偵測防跌等，「若數據異常，中央系統可通過手機及平板電腦即時通知醫護。」他指，過去曾有新冠及精神科病人擅自離院，通過穿戴式裝置料可及時預警。

 

電子健康監察站 料2年內推至全港

 

　　天水圍醫院副行政總監陶志雄指，2021年起在智慧診所引入電子健康監察站，病人可自行量度身高、體重及血壓，數據會傳輸予醫護，省卻手民之誤及避免遺失紙本資料，料1、2年內可推廣至全港公院。

 

2021年起智慧診所引入電子健康監察站，病人可自行量度身高、體重及血壓，數據會傳輸予醫護。

 

 

轉載自: 晴報

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