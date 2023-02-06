  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

06/02/2023

《給十九歲的我》爆爭議 張婉婷宣布暫停公映

#給十九歲的我 #李慧詩 #王卓聆 #佘麗薇 #張婉婷
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》講述六位英華女校學生的成長故事，上周四公映後反應甚佳。昨日凌晨，其中一位女主角王卓聆（阿聆）撰長文控訴，強調「我由始至終都不同意《給》以任何形式進行公開放映」，她自言情緒大受困擾，多番向校方反映不果。另一主角佘麗薇（阿佘）亦不同意影片公映，惟最後妥協。此外，片中出現「牛下女車神」李慧詩在日本伊豆單車場接受張婉婷訪問的片段，李慧詩昨日發文表示「氣在心頭」，指自己從未獲事先通知訪問內容會用作拍攝紀錄片，甚至在大銀幕公映。

 

張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》優先場反應佳，已錄得約600萬元票房。（資料圖片）

 

《給十九歲的我》電影海報。

 

　　張婉婷昨日出席《給》片謝票活動，宣布電影今日開始暫停公映。隨後她會見傳媒時表示，開拍前各方已簽署同意書，該同意書條款已包括影片可在戲院公映。張導又謂，片中女生就讀中五、中六時，她曾告知眾人有發行商對紀錄片有興趣，阿聆亦在場。當時，有一名女生不同意電影公映並要求退出，阿聆亦有勸說該女生，故張導認為除了該女生外，其他人都認為公映無問題。此外，張導指阿聆與父母、弟弟曾出席其中一場包場，所以她理解為對於公映「阿聆OK」。

 

李慧詩表示不鼓勵大家看該部電影。（FB圖片）

 

　　另外，提到李慧詩不滿訪問片段在電影中出現，張導解釋訪問是透過一位名譽董事安排，事前已告知訪問用途。對於電影引發是非及負評，她指最重要是女生們的感受，並相信與女生溝通後，「或者仍有一線曙光」。至於提出拍攝計劃的英華前校長石玉如於Facebook群組發文，稱責無旁貸，對引起學生及學校種種困難深感抱歉。

 

張婉婷昨日現身回應電影風波。（網上截圖）

 

轉載自: 晴報

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#給十九歲的我 #李慧詩 #王卓聆 #佘麗薇 #張婉婷

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk