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06/02/2023

揀選估值方法的藝術

#估值 #投資
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　在youtube分享了一連四條與鍾記及威廉人的zoom片內容，會員群組內議論紛紛。討論的其中一個重點，是從鍾記估值示範中所學到的，並非估值計算這麼簡單，更是揀選估值方法的藝術。網友留言指出，看完鍾記的分享，有好幾個問題值得深思。

 

　　鍾記談到「企業估值」(EV/企業核心盈利 或 自由現金流) 與「股權估值」(市盈率) 的分別。

　　1. 為何阿里巴巴(09988)與騰訊(00700)應該以「企業估值」而非「股權估值」呢？

　　2. 為何盈利部分選取「企業核心盈利」而非企業總盈利？

　　3. 為何騰訊的投資，如美團(03690)、京東(09618)等，對騰訊有如此大的影響？

 

　　鍾記整個分享的重點，並非估值計算的答案，而是他背後的估值邏輯。網友應該深思以上的問題，再重溫鍾記的分享，會發現一個核心邏輯，投資者應按不同公司，與及按公司的不同情況，選取最適合的估值方法。

 

　　網友的補充提出了一些大家未必留意到的地方，令鍾記的估值示範分享更值得欣賞。談到鍾記的估值方法，記得他過去持股中有一支叫金蝶國際(00268)，金蝶收入頗複雜，有本業，又發展雲業務，更有些地產收入，於是鍾記將它的盈利打散來看，自家製作了一個叫分類加總估值法(SOTP)的估值模型，務求比較有意義地評估它的價值。

 

 (istock)

 

　　除企業業務影響估值方法外，企業當刻面對的不同情況，亦是選取估值方法的考慮。記得鍾記約一年前買入銀娛(00027)，估值時優先考慮不同澳門博彩股的負債與現金水平情況，因為當時重中之重是要檢視它們與極度生意不景之下能撐多久，當刻來說，最能生存就最有價值。

 

　　投資成績，需要比拼的地方，並非估值的精準，而是背後的假設，整套思維的合理性。若投資是鬥精準計算的話，相信沒有個別投資者立足之地，一眾散戶(甚至巴菲特)也不可能戰勝市場上的大戶團隊與電腦計算。

 

　　以鍾記的估值示範，往後成績好壞並非取決於其估值公式計算結果有多準，而是背後的假設。例如企業市值扣減剩餘現金的想法、比較無風險利率的考慮、對利率走勢的預期、對企業本身恢復正常盈利能力的預視等。以上種種，不同投資者有不同看法，所得出的估值亦不盡相同，而贏輸則取決於這些假設。

 

　　這些假設與看法，可以對或可以錯，隨時間與事情發展亦有可能「由對變錯」或「由錯變對」。成熟的投資者應該著意理解他人背後的假設，思考其合理性，認同與否，自行判斷，共勉之。

 

　　相關影片：https://www.patreon.com/posts/78249167
　

 

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