一個來自上海花燈，掀起了元宵節波瀾

在台灣，很可悲的現象就是不論甚麼都可以泛政治化。繼新北市長侯友宜年夜飯吃餃子被罵是向外省勢力表態靠攏之後，最新罵戰又波及到了元宵花燈。

元宵節是中國人的代表性節日，歡樂繽紛的替熱鬧的農曆年收尾，而燈會當然是不可或缺的一環。台北最早從1990年開始舉辦元宵燈會，2001年開始到台灣各地輪流舉辦，後來又改名為台灣燈會。今年時隔23年之後，終於重新由台北市輪值，沒想到一個來自上海的花燈，卻在有心人士眼中掀起了不該屬於元宵節的波瀾。

「儂好上海」花燈被綠營議員批評為統戰花燈。

上海市以命名為「儂好上海2023新年快樂」的花燈參展，逢中必反的綠營不甘寂寞。民進黨台北市議員林延鳳竟然抨擊，「儂好上海」花燈是大陸趁機發動的「大內宣」，還透過媒體發布台北市長蔣萬安會親自去看這座上海花燈，好像台北市長去觀賞上海來的花燈是一件天大不得了的罪惡。這名綠營議員還指控，上海花燈的「文攻」意味明顯大過城市交流意涵，頓時激發我的好奇心，仔細的看了又看，實在端詳不出甚麼文攻意圖。只能說如果自己先戴上有色眼鏡，無論看到甚麼都會沾染到原本並不存在的色彩。

「儂好上海2023新年快樂」花燈擺放在台北市的東區，這位天才民進黨議員進一步宣稱接獲民眾反映，說看到「儂好上海」花燈旁站著3名員警，並架設蒐證用攝影機，感覺不舒服，質疑為何要特別保護對岸來的花燈，難道這座燈特別嬌貴？台北市官方和警方則回應，現場本來就會有員警協助管控人潮和施工安全。我認為，人潮眾多的場合，本來就會看到許多警察維持秩序，沒想到一站到上海花燈旁邊，就會引發種種政治聯想。

藍營反譏力道也很強勁，嘲笑民進黨「逢中必反」已經成為膝蓋式反射，綠營政治人物病態恐中的程度，令人嘆為觀止。還搞笑說上海也太厲害，送個花燈就可以成為認知戰的作戰工具。事實上，民進黨議員林延鳳不問是非只問意識形態，鬧成大笑話。因為其實上海從2016年開始，今年已經是第八年參與城市交流元宵燈節展，突然只有這位綠營新科議員發現上海花燈是「大統戰工具」。國民黨的民代秦慧珠譏諷，民進黨江山代有才人出，一代比一代優秀，八年來所有的民進黨資深議員都沒妥善監督台北市政府，讓中共的認知作戰滲透到台北街頭長達八年而沒人發現。

說到底，恐共和逢中必反，就是民進黨改不掉的基因。稍早之前，同樣是跟台灣燈會有關的風波，是臉書粉絲專頁wecare高雄發動的攻擊，嘲笑抨擊蟠龍獻瑞副燈，認為這是「華國、天龍國造景？」

綠營網軍批評「蟠龍獻瑞」花燈為「華國美學」，原來是民進黨政府部門的負責設計。

wecare高雄貼出一張台北國父紀念館靠光復南路側的一座大型蟠龍獻瑞花燈照片之後，網友酸度爆表熱烈留言「華國美學永遠有一種靈異感....」、「真是醜爆了」。問題是綠營側翼網軍一心一意要把握機會攻擊「華國美學」，卻沒搞清楚這座副燈雖然放在台北，但是由交通部負責布設，也就是他們的自己人民進黨執政當局負責的。兔年綠營網軍出師不利，圍攻「華國美學」一役宣告翻車收場。

這些網軍功課沒做好。台北市剛剛換市長，用一點腦袋就知道燈會籌備曠日費時，跟現任市長根本扯不上關係。最重要的是，這座燈出自知名民間燈藝匠人藍永旗老師手筆，原本該監督高雄自家事務的wecare高雄，跨境攻擊結果打到廣受尊敬的民間工藝大師，實在可笑。要說有蟠龍造型的台灣宮廟，簡直數不完，綠營網軍有本事有膽子的話，敢不敢去攻擊台灣宮廟的「華國美學」，激怒信眾？

本來兩岸的歷史文化淵源就是無法切割的，再怎麼恐共反中，也改變不了這個事實。



