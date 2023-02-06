拉傷扭親亂用止痛貼，有機會造成出血、二至三級燒傷！受傷後有這種情況不宜用！5個外用止痛藥使用重點

不少人拉傷肌肉或扭傷腳踝後，會塗止痛藥膏或敷藥貼紓緩不適。消委會引述骨科專科醫生指，外用止痛藥雖然經皮膚吸收，可減少藥物因新陳代謝流失，惟同樣有機會出現系統性副作用，如水楊酸類止痛藥可能引致出血，酮洛芬類藥物可能刺激皮膚引致過敏，部分止痛藥更有機會導致二至三級燒傷。醫生亦提醒，若受傷後有關節腫脹等不穩定狀況，可能是肌腱或韌帶撕裂造成，單靠外用藥難以根治。

葉永玉醫生提醒，應避免口服及外用同類藥物，如外用NSAID藥止痛，口服藥便應改用撲熱息痛，以避免吸收過量。

香港醫學會代表骨科專科醫生葉永玉指，外用止痛藥適合用作紓緩輕至中度創傷性痛症，如扭傷手腳、輕微關節退化、神經系統過敏導致的痛楚等。因外用藥經皮膚吸收，能減少藥物因新陳代謝流失的機會，他解釋：「口服止痛藥需要腸胃吸收，再由肝臟代謝後始能生效，過程中藥物或轉化為無治療功效的代謝物。而且部分病人服藥後會嘔吐或腹瀉，同樣影響藥物吸收。」

非類固醇類消炎藥 易刺激皮膚

但使用外用藥絕非零風險。葉指，薄荷醇、樟腦油及辣椒素為常見的非處方止痛藥成分，均可刺激末鞘神經，產生涼感或熱感，並可刺激人體傷害性感受器，暫時減低對痛楚敏感度。他指，上述成分引起不良反應機會不高，惟若有血管發炎等肢體病變，再用涼感藥或會導致手指、腳趾血液循環變差，「另外國曾有罕見病例，患者即使僅塗藥1次，24小時後仍嚴重灼痛及起水泡，部分有2至3級燒傷。」

另外，非類固醇類消炎藥（NSAID）多數有刺激皮膚的副作用，當中含水楊酸類成分產品雖然是非處方藥物，卻有機會引致出血傾向，有血液凝固問題的人士要份外留神。葉提醒，兒童感染流感後，亦可能出現關節痛及肌肉痛，若以水楊酸類藥物止痛，可能引發雷氏症候群，「或出現血糖下降，肝功能下跌、腦水腫等危險副作用。」至於含酮洛芬的NSAID類處方藥物，在日照下亦有機會引發嚴重過敏反應，故治療期間及療程完結後2周內，均要避免施藥處受陽光照射。

倘肌腱韌帶撕裂 靠塗藥難治癒

葉續指，一般由運動導致的軟組織或韌帶受傷，均能自然痊癒，惟若受傷位置曾嚴重出血、關節腫脹或不穩定，可能反映肌腱或韌帶撕裂，單靠塗搽止痛藥無法治癒，「即使無嚴重受傷表徵，若用藥7日後仍感痛楚，亦應求診接受檢查，以判斷是否出現骨折等問題。」