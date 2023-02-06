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肥碌大食遊
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06/02/2023

潮菜廚藝大師——許美德

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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

　　文無第一，武無第二。在廚師界當然如此，正是同行相輕，自古皆然。

 

　　不過，總有例外！我認識的幾位大師級人馬，不單沒有相輕，反之識英雄重英雄，例如陸羽茶室的褟智明、富嘉閣的李文基、富臨飯店的楊貫一及百樂集團的許美德。

 

　　可能因武功高強，自信十足，根本不用妒忌別人。反之，位位上了年紀之後，更願意將廚技傳承下去，以訓練到高徒為個人的驕傲。

 

　　年前高鐵通車，小弟基於為食，故頻頻呼朋引類，組織「汕頭肥牛團」，差不多每季皆殺上潮汕，就為一嚐新鮮屠剖後，肌肉仍會彈跳的世界級美味牛肉。

 

　　完全不用添加，只用清水一拖數秒就入口，細細嚼出滋味無窮的肉質，Wonderful！人，必定崇優，食過如此優質牛肉後，每三個月就自然「身不由己」，又再衝住高鐵站去。

 

　　到潮州，當然要嘆埋獅頭鵝。本來，此乃當地名產，但鵝肉一入口，奇，點解味道會唔夠許美德出品「鍊」的呢？差兩班喎。

 

　　原因簡單，汕頭牛無需功夫，牛肉靚已掂。但滷水鵝，由入貨到炮製，每一個程序加入的滷水，不同功力廚師就會有不同效果。

 

如此質素的爽口肥鵝腸及汁液豐盈鵝肉，汕頭也難尋。

 

　　在香港，要請客食高質素潮菜，小弟必不作他想，一定直接揾許師傅，列出預算，請佢寫菜單（預訂效果明顯不同，因大量材料需早早預備），再親自監製或下廚，效果次次滿意，賓主盡歡而歸。

 

許美德專業投入，出品如搞藝術，一絲不苟。

 

　　許師傅16歲入行，至今30多年，只獨做一個菜系——潮州菜。專業原則——傳統不守舊，創新不忘本。任何傳統潮州菜，一律精通。但為迎合新潮流（例如打卡、健康…… ），也會作適當改良，主要以提升層次為主。

 

　　做貴價菜，炮製大鮑翅、吉品鮑魚及巨型遼參，老許固然擅長。

 

　　但小弟更欣賞的，為佢玩廉價食材，也出神入化。例如玩蘿蔔。有機會，大家必定要試一味——龍鬚金衣發財卷拼蘿蔔灌漿。發財卷香酥脆口，蘿蔔灌漿真厲害，入口輕輕一咬，又鮮又濃的蘿蔔汁立即爆滿口腔，究竟，點解可以弄得如此神級好味的呢？難明！

 

發財卷及蘿蔔灌漿，酒客恩物。

 

　　鵝肉鵝肝鵝腸，全皆我所愛。但過去三年，大家知，邊有靚貨入口？唔怕，開關喇，新鮮貨色，又將沿沿運到。

 

　　記住記住，大家想到百樂歎一頓美食，必定要預早最少一個星期找許師傅訂。如此，才能嚐到頂級美味。臨尾提多句，記住試埋荷包燉白鱔湯呀！

 

冬天來一碗荷包燉白鱔湯，立時通身發滾！

潮州蔗渣煙燻鴨，smoke 水平有大師級。

骨香煎封鯧魚卷，打卡之作。

 

許美德師傅WhatsApp：9138 0439 ，安排到你附近的一間百樂啦（銅鑼灣及尖沙咀皆有店）

 

 

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