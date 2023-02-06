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06/02/2023

10美元買逾千「人臉資訊」！大量自拍照充斥Dark web？公司資料外洩6成為員工所為？誰是主要買家？

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

　　人臉資訊作為人體的生物特徵之一，和指紋、虹膜等一樣，已經成為證明自己身份的手段。根據人體臉部特徵進行身份驗證的人臉識別技術（Face Detection），已經得到了廣泛應用，例如手機解鎖、各類APP的註冊驗證、借貸等方面。

 

　　但是，在個人資訊的時代，你的臉也可以成為被買賣的商品，而且，並不值錢。

 

　　日前，根據CNN報導，大量照片等人臉資訊正在被私下交易。在網上，只要花上10美元，就可以買到上千張照片（人臉資訊）。

 

（圖片由作者提供）

 

　　在這些Dark web暗網商家的照片庫裏，都是真人的自拍照、生活照等隱私照片。

 

　　單獨的人臉照片洩露，或許對個人而言，並不構成甚麼威脅。但是，當通過照片活化、Deep Fake等技術工具，人臉照片也可以實現眨眼、點頭等簡單動作。大量被竊取的人臉資訊，配合上其他洩露的身份證號、手機號等個人資訊，帶來了更大的資訊安全風險。

 

　　但這，也只是個人資訊資料地下鏈條裏的冰山一角。更多的人，也許完全不知道自己已經有多少資訊被竊取，以及它們被用去做了甚麼。大多數互聯網用戶，在某些人面前，沒有任何隱私可言。

 

（圖片由作者提供）

 

　　在近幾年，源於企業內鬼的資料洩露比例，正在逐漸增多，《New York Times》曾報道稱，有60%的資料洩露，都是企業內部員工所為。

 

　　幾乎所有使用者資金和核心隱私資料比較集中的領域，無論是金融保險、虛擬銀行、工商、文娛、電信運營，還是醫療、外賣、酒店等生活消費行業，在資料最下層的生產環節，資料搬運工無處不在。

 

　　同時，目前一些APP存在過度獲取使用者資訊的現象。例如利用授權資訊，獲得了使用者的攝像頭和相冊許可權。

 

　　這樣，就會有一部分人臉資訊資料被獲取。在社交媒體上，用戶上傳的生活照、自拍照等，也成為瞄準的物件，通過人工或病毒的手段，進行獲取。

 

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　金融類的身份和帳號資訊，包括銀行卡、網銀、股票等資訊，以及虛擬貨幣和遊戲可變現帳號等，可以直接變現或銷售給金融欺詐者。帶有使用者更詳細的身份資訊、個人資產等相關的資料，可以銷售給網貸仲介，辦理網貸或實施精准詐騙。

 

　　不少人就是遇到了信用欺詐，借用了身份借了網貸，從而騙走了10萬元左右。

 

　　事實上，包括人臉資料在內的個人身份資料洩露的黑產生意，已經成為了一條相當精細化的產業鏈。資料洩露的背後，也埋伏著更多的安全隱患。

 

（圖片由作者提供）

 

　　從黑客攻擊、爬蟲等管道彙聚來的龐大的資訊，彙聚之後，有各類中間商會進行詳細分離、去重、篩選、整理，也就是洗白。

 

　　這類經過打標籤和分類整理的資料，使用者在更多平台上的註冊資訊也被精准關聯。這時的資料價格，就不同於早期的批發價，開始水漲船高。據業內人士透露，普通的資料大概可以賣上幾百美元，這類資料之後幾乎是以定制化的方式銷售給各類買家，電信詐騙是此類資料最主要的買家之一。

 

　　由於人臉識別應用五花八門，也沒有統一的行業標準，大量的資料存儲在各應用運營方或是技術提供方的中心資料庫中。資料的安全情況和用途，外界均不得而知。一旦伺服器被入侵，人臉資料就會面臨洩露風險。

 

　　無論如何，人臉作為特殊的個人隱私資訊，它的資料安全，值得所有人重視。

 

（圖片由作者提供）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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