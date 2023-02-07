  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
快樂退休
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現

07/02/2023

鮑魚一哥：退休會變戇居居！

#退休 #理財 #阿一師徒與鮑魚 #楊貫一 #存在意義
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　香港米芝蓮三星的「富臨飯店」，邁向五十周年，出版限量發行精裝本《阿一師徒與鮑魚》。這類書，多屬賣膏藥之類，廣告味道太濃，讀之無大趣味，故此，我從冇動機細細翻閱。不過，既然放在枱頭，都應該快閃望吓嘅。點知⋯⋯犀利！打開即似被磁石吸住，因為「鮑魚一哥」楊貫一講中我內心的說話：「要做好一件事，沒年齡界限，只應堅持地做下去，絕不言休！更何況，一退休，人就會失去動力，變得戇居居！」

 

 此書內容珍貴，有若磁石。

 

 雖屆高齡，但永不言休，以免戇居居。

 

　　多年來，遇到不同年齡層的人，包括年青的，不少掛在口邊：「最好早早搵夠退休！」上了年紀的也多呻：「做乜鬼吖，退休嘆世界咪仲好？」恍似一退休就會過着神仙般的美好生活。

 

　　係真唔係真？我親眼見到的，大量剛剛相反的例子，尤其曾處高位的男性，一旦放棄工作，沒有了責任及權力，立時會失去人生方向及面上光彩。然後，自尊自信開始低落，人也變得怪怪的，就似上期提及電影《隱閉中年》內的湯漢斯，真是人見人怕。香港不少這類男人，多坐在「維園」！

 

　　鮑魚一哥已經九十一歲，真真正正做到——活到老、做到老、學到老，從事業中找到活著的意義及存在的價值。大家切勿以為佢生下來就有做廚師天份，又或，一出來工作就成為明星廚師。

 

一哥的對事原則。

 

 一哥的做人原則。

 

　　錯錯錯！事實，佢童年背景苦過梁天來（唔識請上網查！），童年時遇上第二次世界大戰，日軍侵華，父親慘遭暗算身亡，日日捱餓，親眼睇住兩個妹妹餓死！

 

　　終於在1948年，孭著一張爛棉被及帶著幾個光酥餅，赤腳由中山行八小時，抵達澳門，再輾轉來到香港。起初，諗住投靠親戚，豈料⋯⋯真是窮在路邊無人問，充分體會世態炎涼。

 

　　咬咬牙，就由雜工做起，在「大華飯店」任最卑微的小工，月薪三十元（每日一蚊人工！）。背景關係，別人睇死你不能失業，故多番被欺負，甚至曾被管工打到噴鼻血。一關又一關捱過，以一日工作十五小時拼勁，不嫖不賭（飲食業內普遍惡習），慢慢受到老闆及大客賞識，循序晉升，由樓面升至部長，再至營業部負責人。過程充滿風浪，絕沒半點幸運成份。

 

 前國家領導人李瑞環讚不絕口。

 

 外國名廚也來學嘢。

 

　　終於，在1974年自立門戶，創辦富臨飯店。但股災之後，香港經濟低迷，生意甚差。屋漏更兼逢夜雨，此時，廚房員工集體「玩嘢」，激得一哥紥紥跳，最終被迫親身掌廚一腳踢。

 

 令人垂涎的阿一鮑魚。

 

 從來冇人挑戰這江湖地位。

 

 令富臨連年摘米芝連三星的三位靈魂人物。

 

　　上天的安排，一做廚，天份竟就此爆出。後再得高人指點做鮑魚竅門，專攻貴客，從此一步步登頂，成為人民大會堂貴賓名廚，被公認為「阿一鮑魚、天下第一」。如此苦幹大半生的專業鬥士，最大的享受，正是繼續從工作中尋找生趣，拒絕戇居居退休！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多快樂退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財 #阿一師徒與鮑魚 #楊貫一 #存在意義

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk