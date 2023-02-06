美國《財富》公布全球最受讚賞公司排行榜！佢第16年蟬聯榜首！「股神」巴菲特投資巴郡排第幾？邊個連跌10位跌出10強？

美國《財富》雜誌早前公布 2023 年全球最受讚賞公司排行榜（World’s Most Admired Companies）的「全明星榜」，貴為科技巨頭的蘋果公司（Apple）連續第十六年勇奪第一，蟬聯榜首！

《財富》雜誌早前對 3,700 多名企業高層、董事及分析師進行調查，選出年度企業聲譽排行榜 50 附，當中 Apple 不負眾望連續第 16 年摘冠，亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft）並列第二位，緊隨其後有「股神」巴菲特投資旗艦的巴郡，排行第四。

《財富》指，金融公司在通脹加劇的經濟環境下，依然表現突出，像摩根大通更高居第五 位，為有史以來的最高排名，摩根士丹利則首次躋身全明星榜五十強。人氣串流影視平台 Netflix 去年排第九位，不過今年競爭激烈削弱其主導地位，急跌至第二十九名。

全球最受讚賞公司排名「全明星榜」

第10位︰美國運通 American Express

第9位︰Alphabet

第8位︰輝瑞 Pfizer

第7位︰Costco Wholesale

第6位︰華特迪士尼 Walt Disney

第5位︰摩根大通集團 JPMorgan Chase

第4位︰巴郡 Berkshire Hathaway

第3位︰微軟 Microsoft

第2位︰亞馬遜 Amazon

第1位︰蘋果公司 Apple