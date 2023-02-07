生日優惠 │ 2月份10個生日優惠推介！住宿、飲食、玩樂有齊！新酒店送蛋糕紅酒／Rosewood免費升級+送花籃香檳／半島指定晚餐4送1／免費坐昂平360郊遊

召喚2月生日的朋友！各位2月出生的朋友，先跟你們說聲生日快樂！工作、讀書如此辛苦，來到生日月份當然要多玩多吃，同朋友、家人及伴侶好好享受生活。不少地方都推出了2月生日優惠。所以今次編輯為大家精選10大生日優惠，如果有興趣的朋友就記得繼續看下去了。

住宿及飲食優惠

2月生日優惠│1. 香港富麗敦海洋公園酒店：新酒店生日staycation+送蛋糕、紅酒

不想在家過生日，又沒有去旅行，大家可以去staycation。去酒店當然要入住新酒店，位於香港海洋公園水上樂園旁邊的香港富麗敦海洋公園酒店在2022年7月落成，生日入住香港富麗敦海洋公園酒店，會有一系列驚喜禮遇，包括：

● 每日雙人早餐

● 指定迎賓禮遇

● 免費意大利芝士蛋糕（一磅）

● 免費紅酒或白酒乙瓶

● 於星耀廳享用雙人自助晚餐

● 延遲退房至下午 3 時

（圖片來源：香港富麗敦海洋公園酒店）

去完香港富麗敦海洋公園酒店，仲可以順便去海洋公園，今個生日節目真的很豐富。

價錢：$2,864起，房價須另收加一服務費，一切以酒店官網為準

地址：香港香港仔海洋徑3號

詳情：生日staycation飲食優惠

2月生日優惠│2. 香港瑰麗酒店：免費升級客房+500元消費額+迎賓花籃及香檳

Staycation又怎可以不提香港瑰麗酒店，生日月份入住香港瑰麗酒店會有專享住宿套餐優惠，包括：

● 自選房型豪華住宿，並獲免費升級至下一級別客房

● 每日雙人早餐

● 港幣500元消費額，可用於酒店餐廳和酒吧提供的餐飲體驗（CHAAT和The Butterfly Room除外）和Asaya康體療程

● 慶祝禮遇

- Blooms & Blossoms迎賓花籃

- 特色蛋糕

- 一瓶迎賓香檳

● 每間客房每次入住可獲贈100 K Dollar

這個優惠只適用於新的客房預訂，只限每房兩人，必須最少於48小時前預訂。

（圖片來源：香港瑰麗酒店）

地址：尖沙咀梳士巴利道 18 號 Victoria Dockside 香港瑰麗酒店

詳情：香港瑰麗酒店生日住宿套餐優惠

2月生日優惠│3. 香港半島酒店：2位有生日蛋糕一個+4人以上1位免費

香港半島酒店都有推出生日優惠「快樂生辰獎賞」，只要生日正日惠顧大堂茶座指定餐單晚餐2位即可獲贈生日蛋糕一個。如果惠顧大堂茶座晚餐四位或以上，即可享一位免費及獲贈生日蛋糕一個。

（圖片來源：香港半島酒店）

（圖片來源：香港半島酒店）

記得要在72小時前訂座，而如要取消訂座，需提前至最少24小時通知。

不適用日期：2月14日

收費：每位558港元（另加10%服務費）

地址：九龍梳士巴利道

詳情：香港半島酒店大堂茶座快樂生辰獎賞

2月生日優惠│4. 香港港麗酒店：免費汽泡酒+迷你蛋糕

除了可以在半島及rosewood過生日外，香港港麗酒店都有推出「慶祝 · 難忘時刻」，生日的朋友可以入住酒店，禮遇包括：

● 雙人豪華客房住宿乙晚

● 免費雙人自助早餐

● 價值港幣800 元的餐飲消費額(適用於酒店所有餐廳及客房餐飲服務）

● 免費汽泡酒乙枝

● 免費迷你蛋糕乙個

（圖片來源：香港港麗酒店）

不過要留意的是，行程日期更改或取消必須於原定入住日期前3天辦理；每間客房最多可容許3位成人或2位成人及2位未滿6歲的小童入住，位額外入住客人之收費（任何額外餐飲消費將以正價收取）：

● 6至17歲 ：免費加床服務；早餐費用以正價收取

● 18歲或以上：港幣700元，包含加床服務及早餐

收費：$2,100元起（另收加一服務費）

地址：香港金鐘道 88 號太古廣場

詳情：香港港麗酒店「慶祝 · 難忘時刻」

2月生日優惠│5. The Tiffany Blue Box Café：免費迷你 Blue Box 蛋糕

生日一定要去一個漂亮的地方打卡，留一個美好的紀念。The Tiffany Blue Box Café以Tiffany Blue色為主調，拍出來的照全部都好好看。大家在生日月份2人或以上去The Tiffany Blue Box Café，每位客人消費全日供應菜單上的3道菜套餐，就可以免費享迷你 Blue Box 蛋糕。不過，大家記得要在48小時前訂座並說明要使用生日優惠。

（圖片來源：chope.co）

（圖片來源：chope.co）

地址：尖沙咀北京道1號大堂207-208號舖

時間：平日中午12時至下午9時半、星期六日及公眾假期中午12時至下午9時半

詳情：免費迷你 Blue Box 蛋糕

2月生日優惠│6. LIFETASTIC：金級會員免費預訂小型蛋糕1個

大家有沒有吃過草莓西瓜蛋糕？在蛋糕中，大家可以嚐到西瓜、玫瑰和杏仁的味道，甜蜜又清爽。而加入LIFETASTIC會員計劃的Delicake會員們可享迎新優惠、生日月優惠。

（圖片來源：LIFETASTIC）

銀級會員 - 生日蛋糕禮遇：

凡親臨LIFETASTIC分店作任何堂食或外賣消費，即可憑此券免費兌換件裝蛋糕1件（不適用於季節性蛋糕）。

金級會員 - 生日蛋糕禮遇：

請於最少3天前 WhatsApp LIFETASTIC客戶服務熱線 3611 9766 免費預訂小型蛋糕1個(約120x120mm)，可任意選擇蛋糕款式（不適用於季節性蛋糕或心型草莓西瓜蛋糕）。

生日餐飲優惠適用於親臨指定LIFETASTIC分店堂食或外賣消費指定食品及飲品: 銅鑼灣希慎廣場分店、尖沙咀海港城分店、尖沙咀The ONE分店、沙田新城市廣場分店、將軍澳PopCorn分店。

詳情：LIFETASTIC會員生日蛋糕禮遇

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