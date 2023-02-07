《十九歲》再有學生發聲 稱被誤導簽同意書

【晴報專訊】紀錄片《給十九歲的我》爭議續發酵，繼2名主角阿聆及阿佘表態後，昨再多一名曾參與拍攝的同學江冰瀅（暱稱「香港小姐」）在社交媒體發文，承認曾簽署公映同意書，惟指是攝製隊稱其他人均已同意，僅她沒簽，在不知背後情況下簽名，認為如阿聆從開始已反對，導演及學校就不應公映，「不應將自己的快樂，建立在他人的痛苦身上」。

導演張婉婷（右二）早前與戲中主角等人出席活動 （資料圖片）

導演張婉婷昨在電台稱，事前知道阿聆只接受電影包場或在電影節放映而不希望公映，但因優先場觀眾反應正面，加上對方家人也出席放映活動，故認為對方已解開心結。她昨首向阿聆致歉，承認溝通上做得不足，希望阿聆能開心一點，稱會再嘗試與她溝通，如她仍不願意，電影就不會再上映。她亦對未知會李慧詩而安排出鏡致歉，強調訪問是由單車總會安排。網傳片段張前晚出席映後分享會時，遭人指罵「食人血饅頭」，需由工作人員陪同離開。

張婉婷首向受影響女生致歉

據悉，英華女學校昨如常上課，有老師與學生討論事件，希望學生「相信學校、為學校祈禱」；有學生則認為如涉事各方未達共識，應永久停止公映，以免引起公眾反感。本報昨向校長關翰章查詢跟進行動，校長透過發言人指感謝關心，目前與導演在處理中，暫無補充。

私隱專員公署昨指，已主動聯絡學校了解詳情，強調有人透過拍攝影片收集某人的個人資料，須遵從私隱條例，包括除非得當事人自願及明確同意，否則資料只能用於收集時表明的目的，惟至今未收到投訴或查詢。教育局亦指已聯絡學校了解，校方已啟動危機處理程序跟進事件。

「最佳電影」資格 評論學會或需再商討

該片上月獲香港電影評論學會頒發「最佳電影」獎，有份參與投票的影評人李焯桃指，他個人認為現事態仍在發展中，須密切留意，若事件發展至張導演決定以後不再公映，並表明之前的公映是一個錯誤，則電影未必符參賽資格，學會或需再討論進一步行動，惟現時不宜過早表態。本報昨向學會查詢，至截稿前未回覆。

港大比較文學系原定明晚舉行電影講座，邀張婉婷和阿佘出席，但校方昨通知講座延期至另行通知。教大整全成長發展中心副總監梁智熊指，外國曾有例子是研究對象成年後因未再徵求其同意，在YouTube看到小時片段後控告研究機構。