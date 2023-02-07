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07/02/2023

消費投訴年升12%重回3萬宗 疫下涉網購升逾7成 外賣點餐2年增2倍

#網購 #消委會報告 #外賣點餐平台 #投訴
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　　【晴報專訊】疫情改變市民消費模式，消委會指，2022年投訴個案按年升12%，重回3萬宗水平，涉及金額逾10億元，其中網購投訴佔逾1萬宗，升幅逾7成。外賣點餐平台投訴亦同步上升，2年內多近2倍，涉款逾32萬元。

 

涉及外賣點餐平台投訴由2020年的423宗，急升至去年1,253宗。

 

　　消委會昨總結去年投訴數字，全年錄得30,764宗投訴，按年增12%。單計香港消費，去年有28,339宗投訴，按年升7%，涉款逾10億元；涉內地消費投訴約2,426宗，涉款379萬元。當中網購投訴增長驚人，達10,686宗，按年升73%，涉款達3,600萬元。

 

消委會指去年錄得30,764宗投訴，按類別劃分，食肆及娛樂服務投訴排榜首。

 

　　按類別劃分，不論整體或綫上消費，食肆及娛樂服務投訴均排榜首，全年達3,128宗，按年升43%，以延期、無送貨及遺失商品投訴為主。另外，疫下少聚餐、多外賣的生活習慣轉變，使外賣點餐平台投訴由2020年的423宗，急升至1,253宗，投訴主要涉外賣餐點及訂購食材，涉款亦上漲2.5倍至32萬元；最離譜一宗是晚上點餐，惟系統出錯，結果餐點翌日始送達。

 

涉旅遊事務急升111%

 

　　另近99%投訴涉最普遍使用的外賣平台，消委會主席陳錦榮指原因多涉數據出錯、送餐員延誤等，並非平台出現「故意呃人」等問題，暫未需要政府加強監察。

 

　　隨着各地開關，旅遊事務相關投訴亦急升111%，涉款1,700萬元。涉預訂酒店升逾2倍半，達1,093宗；涉機票服務亦升63%，達986宗。本港主題樂園投訴亦多4.5倍，涉款107萬元，主要涉某樂園單方面取消金會員免費泊車優惠相關。

 

　　檢疫酒店及快測包投訴，亦因政策及疫情變化而有波動。陳指，檢疫酒店去年2、3月僅錄14宗投訴，惟8月政府改行「3+4」檢疫後，當月有137宗投訴，主要涉更改入住日期不果，至9月取消酒店檢疫後，12月投訴再升至173宗，主要涉酒店無及時退款。全年檢疫酒店投訴達779宗，按年多近4.7倍，涉款490萬元。快測包更由前年的0投訴，升至去年的287宗，當中196宗在3月第5波疫情高位錄得，主要涉產品延期、無送貨或遺失等問題。

 

虎年十大消費新聞 膠袋徵費居首

 

　　另外，消委會昨公布「虎年十大消費新聞」票選結果，當中「膠袋徵費加至1元」以3,463票登榜首；快測包、航班熔斷、0+3等3宗疫情相關新聞亦擠入十大。「男童挨跌天綫得得B遭索賠3萬元」的新聞，更榮登第2位及「最離譜」消費新聞。

 

 

轉載自: 晴報

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