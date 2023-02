情人節好去處│情人節6大好去處推介！波波草富士山打卡+浪漫行櫻花樹小路+草坪上睇極光

就快到情人節,計劃好去哪裡吃飯了嗎?一年得一次情人節,除了買花、買禮物及預訂餐廳外,當然要plan好當日的行程。其實想熱鬧一點點可以去商場打卡或去市集;想去戶外散步的話更可以去西九,即睇6大情人節好去處!

情人節好去處│1.新都會廣場:風鈴車站+粉紅心形鑰匙打卡牆

如果喜歡浪漫打卡的情侶,可以去新都會廣場。新都會廣場在L3-L4露天廣場設置以水果色彩車站為主題的「果藝甜園」,在L3露天廣場上去會發現梯間有多個紫色的心型指示牌,並寫上「First Love」等等字句。

士多啤梨車站(圖片來源:新都會廣場)

鳳梨車站(圖片來源:新都會廣場)

到了L4,當中有4大打卡位,好像是寓意永結同心的士多啤梨車站,站內更有士多啤梨造型咕口臣及燈飾;代表浪漫溫馨的鳳梨車站,牆上寫了「Love is like a pineapple sweet and undefinable」 的字句;象徵甜情蜜意的蜜瓜「風鈴」車站及粉紅心形鑰匙特色打卡牆,配以「It’s always better when we’re together」的字句。

蜜瓜「風鈴」車站(圖片來源:新都會廣場)

粉紅心形鑰匙特色打卡牆(圖片來源:新都會廣場)

地址:新都會廣場 L3-L4 露天廣場

日期:即日起至3月5日

時間:上午10時至晚上10時

詳情:https://www.metroplaza.com.hk/#/en/promotions

情人節好去處│2. MOKO:櫻花紅波波草富士山+幸福伏見稻荷大社+櫻花樹小路

MOKO聯乘 Mr. Japin 推出「春日櫻花緣」日系主題佈置,當中不少打卡位都十分適合情人節打卡,好像被櫻花紅波波草園圍繞著的「粉紅兔兔富士山」及帶來幸福、姻緣及健康祝願的「幸福伏見稻荷大社」裝置。有空的話,更可以和「豪德寺招財貓」、「吉祥三色達摩」打卡。

(圖片來源:MOKO)

(圖片來源:MOKO)

除了中庭的佈置,一樓長廊設置了3米高櫻花樹小路,大家可以拍出日系的打卡相。

(圖片來源:MOKO)

地址:MOKO商場中庭及一樓長廊

日期:即日起至2月19日

時間:上午10時至晚上10時

詳情:https://www.moko.com.hk/promotions/moko-x-mr-japin-sakura-garden/

