情人節好去處│情人節6大好去處推介！波波草富士山打卡+浪漫行櫻花樹小路+草坪上睇極光

就快到情人節，計劃好去哪裡吃飯了嗎？一年得一次情人節，除了買花、買禮物及預訂餐廳外，當然要plan好當日的行程。其實想熱鬧一點點可以去商場打卡或去市集；想去戶外散步的話更可以去西九，即睇6大情人節好去處！

情人節好去處│1.新都會廣場：風鈴車站+粉紅心形鑰匙打卡牆

如果喜歡浪漫打卡的情侶，可以去新都會廣場。新都會廣場在L3-L4露天廣場設置以水果色彩車站為主題的「果藝甜園」，在L3露天廣場上去會發現梯間有多個紫色的心型指示牌，並寫上「First Love」等等字句。

士多啤梨車站(圖片來源：新都會廣場)

鳳梨車站(圖片來源：新都會廣場)

到了L4，當中有4大打卡位，好像是寓意永結同心的士多啤梨車站，站內更有士多啤梨造型咕口臣及燈飾；代表浪漫溫馨的鳳梨車站，牆上寫了「Love is like a pineapple sweet and undefinable」 的字句；象徵甜情蜜意的蜜瓜「風鈴」車站及粉紅心形鑰匙特色打卡牆，配以「It’s always better when we’re together」的字句。

蜜瓜「風鈴」車站(圖片來源：新都會廣場)

粉紅心形鑰匙特色打卡牆(圖片來源：新都會廣場)

地址：新都會廣場 L3-L4 露天廣場

日期：即日起至3月5日

時間：上午10時至晚上10時

詳情：https://www.metroplaza.com.hk/#/en/promotions

情人節好去處│2. MOKO：櫻花紅波波草富士山+幸福伏見稻荷大社+櫻花樹小路

MOKO聯乘 Mr. Japin 推出「春日櫻花緣」日系主題佈置，當中不少打卡位都十分適合情人節打卡，好像被櫻花紅波波草園圍繞著的「粉紅兔兔富士山」及帶來幸福、姻緣及健康祝願的「幸福伏見稻荷大社」裝置。有空的話，更可以和「豪德寺招財貓」、「吉祥三色達摩」打卡。

(圖片來源：MOKO)

(圖片來源：MOKO)

除了中庭的佈置，一樓長廊設置了3米高櫻花樹小路，大家可以拍出日系的打卡相。

(圖片來源：MOKO)

地址：MOKO商場中庭及一樓長廊

日期：即日起至2月19日

時間：上午10時至晚上10時

詳情：https://www.moko.com.hk/promotions/moko-x-mr-japin-sakura-garden/

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