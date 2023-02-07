大自然咆哮下，土耳其災難背後

今次土耳其接近八級的大地震，乃是今年以來全球最慘烈的災難，估計死亡人數將會超過一萬。而此次地震震央區集中在土耳其東南部與敘利亞西北部，這是美索不達米亞平原和兩河流域的所在，孕育了人類最古老的文明，可惜還是敵不過大自然的咆哮。我在數年前曾踏足這片古老的土地，在地震悲劇背後其實還有不為我們所留意的悲劇。



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如果你在伊斯坦堡問土耳其人對東南部有何看法，他們大多搖搖頭，不想答還是感嘆息？他們更表示不願前往，令東南部儼如另一個土耳其，寂寞地䇄立在美索不達米亞平原上。



說它寂寞，也的確是。東部長期受到忽略，造成發展極度不平衡，貧者愈貧，富者愈富，而土耳其西邊的城市人有不少從未到過東南部，也沒有意欲前往了解，對他們而言，這是個陌生遙遠兼貧困落後之地，那裏更是庫爾德人聚居區域，庫爾德遊擊隊就是盤據在當地深山裏，再由於過去十年敘利亞內戰爆發，大量難民湧至，加上當時的伊斯蘭極端組織勢力擴展到土耳其東南部邊境一帶，令該地區動盪不安。



2017年的夏天，我從伊斯坦堡首先飛到東南部與敘利亞接壤的邊境城市加濟因泰普(Gaziantep)，這城市正受到今次地震最嚴重的影響，而土國最大的敘利亞難民營就在此地。在奧圖曼帝國的時候，加城原屬敘利亞阿勒頗的一部份。



敘利亞內戰一爆發，反對派便在加城成立了敘國臨時政府，以為現政權一倒台，他們便可立刻回國執政。當然，聖戰組織包括「伊斯蘭國」也跑到這個城市來，從事特務活動。他們一般不會打正旗號，而是以營運教育中心或社區中心，來作身份掩飾。看來，加城真是個龍蛇混雜之地，比美「北非諜影」。



16年加城便發生過「伊斯蘭國」向一場庫爾德族婚禮恐襲，死了50多人，受傷者也有百人。其後該組織又襲擊當地的警察總部，令這個城市成為「危城」。蓋城不僅曾是「伊斯蘭國」在阿拉伯地區以外的盤據地，也曾是敘利亞反對派自組的臨時政府總部所在。



有西方媒體更曾出現這樣一個標題:《加濟安泰普:從絲綢之路到聖戰之路》，指伊斯蘭激進組織在這個城市有不少同情者，當地一名土耳其記者向我解釋說，東南部教育和資訊都相對落後，居民未必得知的「伊斯蘭國」所作所為，加上該地區較為窮困，人們就這樣在極端組織的積極「傳教」下容易給洗腦。特別是自大量敘利亞難民湧入後，他們首先落腳於東南部，活在貧窮線下的難民成極端組織的招攬對象，然後再滲透到各階層中去。



敘利亞難民也的確困擾著這個城市，他們佔了這個城市四分之一人口，再加上聖戰組織的存在，令外界有不安全的印象，除嚇怕旅客外，也嚇怕了投資者。一位酒店老板向我抱怨說，原本加城是旅遊勝地，也是聯合國教科文組織(UNESCO)認證的「美食之都」，當地烤肉菜式(kebap)首屈一指，過去很受遊客歡迎，更吸引了世界各地的廚師來取經。



可是，自12年以來加城便一直活在敘利亞的陰霾裏，還有東南部地區又是庫爾德族的根據地，庫爾德遊擊隊不時與政府軍發生衝突，首當其衝自然是與旅遊有關的行業，經濟也停滯不前，所有建設亦無從說起，老舊的建築物和民房缺乏抗震力，它們和經濟一樣是脆弱不堪，做成大地震的傷亡更是慘重。



人民在窮困中卻仰望現政府的強人政治，期待埃爾多安這「安納托利亞之虎」再次飛躍，帶領國家走出困境。由於東南部是古絲稠之路的傳統路線，在奧圖曼帝國時期也擔當著東西方之間重要的經貿橋樑，埃爾多安年前提出興建「中間走廊」以迎接中國的「一帶一路」，企圖以復興古絲路來挽救東部及東南部的經濟，怎知一場大地震即使沒有震碎埃爾多安的美夢，也使得原來的計劃舉步維艱。