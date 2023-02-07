新手銷售｜思維影響行動，行動影響結果！從事銷售行業，成績進步必要兩大思維！

入行較久的人都一定聽過「Be、Do、Have」的理論，思維影響行動，行動影響結果。要令成績進步，必先要從工作的心態思維出發，做好心態調整，整個兔年都必定會非常順利。今天跟大家分享一下兩大使人失敗的思維陷阱，以及相對應可以成功的思維。

首先是做前線銷售人員的思維，相見的同業死因不外乎用「打工仔」思維行事，何謂「打工仔」思維？八號風球會慶祝明天不用上班，上司宣布明天會議取消就拍手掌約定同事打麻將，客人臨時取消會面，開心提早回家慶祝等，一句總括就是以「做又三十六，唔做又三十六」的心態上班，這種心態做定薪工作當然沒問題，問題是我們的行業是多勞多得的收入模式，應該用的是「創業家」思維模式才會成功。有哪家餐廳老闆希望明天早上沒客人不用上班？有哪家運輸公司老闆希望明天天氣不好可以提早收工？

《大誠實家》劇照

創業者為求成功會不停尋找新機遇，會主動解決問題，不會製造問題，會主動求學，不會等待指令，因為只要停滯不前，自己的生意就會「倒閉」。沒有這種危機感，沒有主動性，在這一個行業是很難做得長久。

另一種就是管理的思維，很多人在管理上用了「老闆」的思維，而非「領袖」的思維去做管理， 兩者最大的分別是「老闆」或傳統公司的上司下屬關係是用職能上的權威去「命令」同事去工作，然而在這個行業中，你每一個招募都是因為你的「創業理念」和相信你能帶給他們成功才會加入至你的門正下，他們的每分耕耘和收獲都由自己付出青春、精神、心血，在這個環境底下只有與他們「同行」才會使他們信服。

「老闆」的思維是希望他用薪金換來員工的勞動力或知識經驗，為公司帶來比薪金更優厚的收入，如果我們真的把自己當成出糧給下屬的老闆頤指氣使地做冷氣軍師，整天就要同事做業績要求進步，要突破自己，長久下去是很難使同事信服。作為「領袖」最重要的是在風高浪急時走在同事的最前面引領大家前進，是在逆境中帶領大家走出困局的人，不是說你的成績必然要比同事好，但至少不要脫離前線，一個久久未有戰績的軍師很難帶起軍隊的士氣再向前衝，說話也會欠說服力，被前線同事認為「離地」，在管理上就自然會變得困難了。

在新的一年，希望大家都有新的突破新的改變，今年比去年更上一層樓！