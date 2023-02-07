  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
銷售達人
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做職場女王裳色．惜裳

07/02/2023

新手銷售｜思維影響行動，行動影響結果！從事銷售行業，成績進步必要兩大思維！

#職場 #銷售 #心態 #思維 #成功 #失敗 #銷售技巧 #管理技巧 #創業者 #老闆
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 梁子驄 Brian

    梁子驄 Brian

    梁子驄，財務策劃七年以上，在資產管理，風險管理，退休策劃，等都有相當經驗，現時亦擁有AFP 專業資格，曾在2016 香港財務策劃師學會的比賽中得到優異成績，在理財策劃及新人培訓都有多年經驗，現投身某大保險公司工作，希望把更多行銷經驗及管理經驗貢獻給業界，尤其是新入行人士，使更多人順利起跑，越做越好。

    銷售達人

    本欄隔週二更新

　　入行較久的人都一定聽過「Be、Do、Have」的理論，思維影響行動，行動影響結果。要令成績進步，必先要從工作的心態思維出發，做好心態調整，整個兔年都必定會非常順利。今天跟大家分享一下兩大使人失敗的思維陷阱，以及相對應可以成功的思維。

 

　　首先是做前線銷售人員的思維，相見的同業死因不外乎用「打工仔」思維行事，何謂「打工仔」思維？八號風球會慶祝明天不用上班，上司宣布明天會議取消就拍手掌約定同事打麻將，客人臨時取消會面，開心提早回家慶祝等，一句總括就是以「做又三十六，唔做又三十六」的心態上班，這種心態做定薪工作當然沒問題，問題是我們的行業是多勞多得的收入模式，應該用的是「創業家」思維模式才會成功。有哪家餐廳老闆希望明天早上沒客人不用上班？有哪家運輸公司老闆希望明天天氣不好可以提早收工？

 

《大誠實家》劇照

 

　　創業者為求成功會不停尋找新機遇，會主動解決問題，不會製造問題，會主動求學，不會等待指令，因為只要停滯不前，自己的生意就會「倒閉」。沒有這種危機感，沒有主動性，在這一個行業是很難做得長久。

 

　　另一種就是管理的思維，很多人在管理上用了「老闆」的思維，而非「領袖」的思維去做管理， 兩者最大的分別是「老闆」或傳統公司的上司下屬關係是用職能上的權威去「命令」同事去工作，然而在這個行業中，你每一個招募都是因為你的「創業理念」和相信你能帶給他們成功才會加入至你的門正下，他們的每分耕耘和收獲都由自己付出青春、精神、心血，在這個環境底下只有與他們「同行」才會使他們信服。

 

　　「老闆」的思維是希望他用薪金換來員工的勞動力或知識經驗，為公司帶來比薪金更優厚的收入，如果我們真的把自己當成出糧給下屬的老闆頤指氣使地做冷氣軍師，整天就要同事做業績要求進步，要突破自己，長久下去是很難使同事信服。作為「領袖」最重要的是在風高浪急時走在同事的最前面引領大家前進，是在逆境中帶領大家走出困局的人，不是說你的成績必然要比同事好，但至少不要脫離前線，一個久久未有戰績的軍師很難帶起軍隊的士氣再向前衝，說話也會欠說服力，被前線同事認為「離地」，在管理上就自然會變得困難了。

 

　　在新的一年，希望大家都有新的突破新的改變，今年比去年更上一層樓！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多銷售達人文章

你可能感興趣

#職場 #銷售 #心態 #思維 #成功 #失敗 #銷售技巧 #管理技巧 #創業者 #老闆

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk