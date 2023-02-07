全面通關 | 去內地及澳門必睇！3大跨境支付工具懶人包：WeChat Pay HK／AlipayHK／BoC Pay簡單教學！全部唔使內地銀行卡 + 3 Steps即畀錢！

自從防疫措施放寬後，不少人都計劃到澳門及內地探親或遊玩。相比現金，內地較多使用電子支付，所以大家會到內地就要留意，自己除了現金，還要支付工具旁身。今次先介紹3大跨境支付工具，包括WeChat Pay HK、 BoC Pay及AlipayHK！

跨境支付1. WeChat Pay HK

去內地要兌換人民幣，但如果用完手上現金的話，可以試試WeChat Pay HK。不過要知道的是WeChat Pay HK以港幣餘額進行消費，記得北上前增值或加入信用卡。

最近公布到內地消費直接使用 WeChat Pay HK 港幣錢包就可以了，原來是不用內地銀行卡及內地手機號碼的。WeChat帳戶3步就可以用 WeChat Pay HK：

1. 確認當前賬戶是在使用港幣錢包：WeChat > 我 > 服務 > 餘額顯示 HK$

2. 確認賬戶當前認證狀態：WeChat > 我 > 服務 > 右上角三點 > 支付管理 > 查看身份認證狀態

3. 假如狀態顯示「已認證」，就可直接於內地使用 WeChat Pay HK

（圖片來源：WeChat Pay HK）

（圖片來源：WeChat Pay HK）

（圖片來源：WeChat Pay HK）

但大家要留意，賬戶狀態若顯示「未認證」或「補充信息」，就需要根據下列步驟提供相關資料，或者綁定香港銀行賬戶或信用卡，才能在內地使用 WeChat Pay HK 以港幣餘額消費。

狀態顯示「未認證」，可以怎樣做？

1. 點擊立即認證

2. 驗證支付密碼（如有）

3. 驗證手機號碼

4. 拿出身份證進行驗證

5. 確認個人資料及填寫地址

6. 進行面容識別

7. 資料提交後，審核結果將於7個工作天內通過 WeChat Pay HK 官方帳號發送通知

（圖片來源：WeChat Pay HK）

狀態顯示狀態顯示「補充信息」，可以怎樣做？

1. 可選擇補充面容資料，或

2. 選擇銀行轉帳驗證，請複製 ＷeChat Pay HK 的賬戶號碼，並前往銀行 app 完成同名轉賬

（圖片來源：WeChat Pay HK）

如何綁定香港銀行賬戶？

方法：WeChat > 我 > 服務 > 銀行卡 > 添加銀行賬戶，揀選23家銀行及虛擬銀行其中之一。驗證支付密碼，輸入要綁定的銀行賬戶的登記人信息，待銀行對訊息完成確認後，即綁定成功，並可於 WeChat > 我 > 服務 > 銀行卡 看到該銀行賬戶

如何綁定香港信用卡？

方法：點擊WeChat > 我 > 服務 > 銀行卡 > 新增銀行卡。驗證支付密碼，輸入信用卡卡號、有效期及安全碼，同意使用者條款，同意及遞交申請，輸入銀行向手機發送的一次性密碼。綁定成功後，可於 WeChat > 我 > 服務 > 銀行卡 看到該信用卡

新用戶如何開通WeChat Pay HK

方法：新用戶使用香港手機號碼註冊WeChat帳戶，即可自動開通WeChat Pay HK。點擊 WeChat > 我 > 服務，即找到WeChat Pay HK。

詳情：WeChat Pay Hong Kong Facebook

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