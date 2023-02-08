圖令西方制裁中共 控方指戴耀廷報章撰文闡述攬炒十步

【晴報專訊】涉組織及參與民主派初選的47人，16人否認串謀顛覆國家政權罪昨續審。控方開案詞指，組織者戴耀廷曾於報章撰文闡述「攬炒」十步路線圖，藉否決《財政預算案》癱瘓政府，最終令外國制裁中共。

案件為高等法院案件，不設陪審團，移師西九龍裁判法院審理。

本案為高等法院案件，不設陪審團，移師西九龍裁判法院審理，主審法官為《香港國安法》指定高院法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。

16名否認控罪的被告包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信及余慧明。

被告戴耀廷（資料圖片）

被告陳志全昨上庭

控方昨於開案陳詞指，戴耀廷於2020年4月在《蘋果日報》以「真攬炒十步這是香港宿命」為題發文，闡述達致「攬炒」的十步路線圖，即透過由民主派主導的立法會無差別否決《財政預算案》，引致重選立法會及特首，政府陷入停擺後，中央將推出國安法，港人上街抗爭遭血腥鎮壓，最終西方國家會對中共實施政治及經濟制裁。

國安法生效後 戴保證初選合法

於2020年6月9日，戴耀廷、區諾軒、趙家賢及鍾錦麟，聯同「民主動力」辦記者會，會上重申初選對民主派的重要性。同日，由梁晃維、張可森及鄒家成草擬被指是關鍵文件的「墨落無悔堅定抗爭抗爭派立場聲明書」，呼籲參選人簽署明志，冀選民拒絕支持抗爭意志飄忽的參選人。

文件獲33名被告簽署，控方指文件可證明簽署人為達致目的不顧法律後果。

國安法生效後，有聲音憂慮初選的合法性，控方指戴及區聯同民研召開記者會，戴向公眾保證初選合法，區亦同意初選只是一個協調，不會違反國安法。

桌下角度拍攝 新界西選區協調會議

投票前2天，戴重申認為初選是行使《基本法》賦予立法會的憲制權力，不會違反國安法，最終逾60萬人投票，本案27名被告當選。中聯辦其後譴責初選觸犯國安法，惟當選者堅持遞交官方選舉的提名表，及後鄭達鴻及何桂藍等9名被告被指並非真誠擁護《基本法》，及效忠港府而遭選舉主任取消資格。15名在初選落敗的被告中，6名以Plan B人選補上參選。政府最終因疫情而推遲原定9月舉行的立法會選舉，控方指，若非選舉推遲，被告的謀劃將成功落實。





控方於庭上播放一段以桌下偷拍角度拍攝的新界西選區協調會議影片，與會者包括戴及選區候選人，戴在會上提及解散立法會及否決《財政預算案》，控方未有提及拍攝者身份。



