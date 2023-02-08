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08/02/2023

拍《風再起時》怒摑梁朝偉 郭富城︰好刺激似演舞台劇

#風再起時 #梁朝偉 #郭富城
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　　【晴報專訊】久未在港亮相公開活動的梁朝偉（偉仔），昨日與郭富城（城城）、譚耀文和吳卓羲等到尖沙咀出席新戲《風再起時》首映禮。戲中城城「奉旨」掌摑偉仔，他戲言不捨得落手，該鏡頭更拍了三次。城城說︰「攝影師力求完美，所以唔錯得，好刺激，好有舞台劇feel。」

 

城城與偉仔異口同聲稱拍攝掌摑鏡頭有壓力。

 

　　翁子光執導的《風再起時》，拍畢五年才正式在香港及內地公映，集合梁朝偉及郭富城兩大影帝，獲觀眾熱烈期待。戲中有城城怒摑偉仔的鏡頭，城城前晚於首映禮台上稱︰「點捨得打我哋嘅梁朝偉呀！」其後城城和偉仔一起受訪，異口同聲對作品終於推出大感興奮。城城說︰「部戲係翁子光、我哋成班演員用心拍出嚟，香港影圈需要有質素嘅電影。」該片背景是香港50、60年代，圍繞四大探長的故事，當中有一幕戲是偉仔彈琴而城城跳舞，兩大型男鬥型。偉仔說︰「彈鋼琴場戲真係好深印象，嘥咗好多時間，隻爵士樂又好鬼快，個古董鋼琴其實係彈唔到聲嘅，乜咁大整蠱，但都要照彈啦，不過同一班專業演員合作係好好嘅經歷！」毫無鋼琴底子的偉仔，為這幕彈琴戲，下了不少功夫，每天練足八小時，更被太太劉嘉玲笑住投訴每天只聽到琴聲。

 

《風再起時》昨晚舉行首映禮，各演員及導演舉杯預祝成功。

 

偉仔苦練鋼琴

 

　　另外，提到戲中被城城怒摑一幕，偉仔戲言好小事，自己最擔心眾人出錯便要重拍，全因這幕是以一鏡到底拍攝手法。城城則笑言︰「私底下點打得落手，不過攝影師力求完美，呢個鏡頭拍咗三個take，過程好刺激，好似演舞台劇嘅feel，心態係好玩，但亦有無形壓力。」問到城城事後可有呵番拍檔？偉仔搶住回應︰「唔使！作為演員，大家都好享受同投入個角色，大家最怕係講錯對白啫。」近來多套電影票房報捷，對新戲票房有無信心？偉仔表示︰「希望多啲人鼓勵、支持下，唔想畀咁大壓力導演，當然希望票房好。」

 

偉仔大爆戲中彈古董鋼琴，原來彈不出聲。（網上截圖）

 

偉仔被城城摑至眼鏡飛脫。（網上截圖）

 

轉載自: 晴報

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