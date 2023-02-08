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08/02/2023

港台飛甩無綫搞頒獎禮 傳MIRROR五月重登紅館舞台

#十大中文金曲 #港台 #MIRROR
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　　【晴報專訊】港台與無綫去年合辦頒獎禮，傳不和而拒再合辦，雖然雙方否認，但今年港台復辦《十大中文金曲》頒獎禮，未有跟TVB合作，並定於5月6日在紅館舉行。今日中午，港台舉行記者會公布詳情，出席歌手包括鄭欣宜、王灝兒、李幸倪及曾比特等。

 

MIRROR人氣強勁，大有機會在《十大中文金曲》上獲獎。（資料圖片）

 

　　近日港台開設「廣播九十五周年十大中文金曲」的投票網站，設有六個獎項給予公眾投票，包括「全球華人至尊金曲獎」、「優秀流行華語歌曲獎」、「十大中文金曲獎」、「優秀流行歌手大獎」、「最有前途男新人獎」及「最有前途女新人獎」，有網民發現去年在多個頒獎禮均有獲獎的林家謙，未能入圍角逐「優秀流行歌手大獎」，令不少樂迷大跌眼鏡。另外，人氣男團MIRROR亦有份角逐獎項，自去年7月的紅館演唱會事故後，MIRROR大有機會五月合體出席頒獎禮而再登紅館舞台。

 

不少網民對林家謙未能入圍角逐「優秀歌手」大感失望。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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