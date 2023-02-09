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09/02/2023

自爆留鬚遭無綫照肺 沈震軒簽新公司自由度大

#沈震軒
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　　【晴報專訊】沈震軒（Sammy）2011年在無綫劇集《潛行狙擊》中飾演「爆登」一角而人氣急升，尤其劇中蓄鬍鬚的造型令觀眾留下深刻印象。不過，Sammy自爆當初因堅持留鬚而惹怒公司並遭易角。最近簽約英皇娛樂準備重新出發的Sammy，大讚新公司給予極大自由度，他希望能當三棲藝人。

 

 

　　沈震軒過去兩年多主力在內地發展，而在去年的台慶劇《超能使者》演「威仔」一角備受讚賞，同時獲英皇老闆羅致成為旗下藝人，「楊生很好人，他給予我一個很好的offer，告訴我有很多角色適合我，因為他們會開拍很多男人戲，亦很需要我這個年齡層的演員，雙方一拍即合。」他又透露簽約另一原因是女友陳欣妍，他自爆之前與女友分隔兩地被詐型，故決意回流。雖然剛簽約新公司，但他認為拍拖和工作並無牴觸，「我又不是小鮮肉，明年都40歲了，我又不以青靚白淨作賣點，女朋友都鍾意我留鬚。」他自爆曾因鬍鬚「出事」，慘遭前東家無綫易角，「因為留鬚即刻被高層照肺，但我很反叛不肯剃掉，因此我便失去原本警察角色，轉了一個戲份不多的黑社會角色，但我最終憑角色『爆登』彈起。」真是峰迴路轉。

 

不放棄音樂努力創作

 

　　幸而現時的公司給予他很大的自由度，Sammy亦希望作三棲發展，參加新秀出身的他，對歌唱事業從沒放棄，「歌影視我都想兼顧，我自己有寫歌，前一晚睡覺期間突然有靈感，都馬上起床用筆記下，希望可以挑戰曲詞編。」現年39歲的Sammy，事業愛情兩得意，他直言自己很幸運，「女朋友幫到我很多，我以前很cool、為人執着，但她令我學識放鬆，她經常笑我氣場勁，不開聲會嚇親人。」Sammy坦言視女友為終身伴侶，「都係時候成家立室，成功的男人背後，都會有個支持自己的女人，遇到對的人便要好好把握。」不過外界對Sammy在電影《喜愛夜蒲2》中演繹「蘭桂坊USB」而令人感覺花心，他表示︰「演員們在戲裏處理很多感情事，反而私下想簡單一點，亦無謂摧毀自己演藝事業。」

 

近日沈震軒與女友陳欣妍到泰國旅行。（IG截圖）

 

沈震軒最近與呂良偉、安志杰及張繼聰等拍攝電影《衝鋒》。（資料圖片）

 

沈震軒八年前拍攝歌曲《約誓》MV時，自彈自唱。（網上截圖）

 

沈震軒在其獨立屋內自設健身房，努力保持健美身形。（網上截圖）

 

 

轉載自: 晴報

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