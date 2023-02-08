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08/02/2023

新樓明年加價，今年買了樓的人會很開心

#樓市 #買樓 #新盤
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有老友話，現在有地產商減價促銷，會不會令到以前買了那些樓盤新樓的人唔開心，就好似Tesla特斯拉大減價，令到較早前買了車的人不滿，大肆破壞售車部，似乎地產商減價會得罪以前買樓的人。老友認為現在地產商售樓策略，似乎應該加價而非減價，不但令以往買了樓的人開心，而且令到準備買樓的人認為地產商會加價而買樓，好似LV吹到行會大加價，令到各地連鎖店大排長龍，以執輸行頭，慘過敗家的心態買包包，香港地產商亦應該這樣做。

 

　　老友有所不明白，賣樓這門學問，正是八仙過海，各施各法，不能一概而論，存貨多當然要考慮減價，否則蝕息都蝕死，如果冇乜貨就不妨企硬，甚至可以加價，令到已經買了樓的人開心。

 

（資料圖片）

 

　　現在大多數專家都轉了軚，而樓市亦的確有顯著升幅，如果地產商為此而大幅加價，反而會壓制樓市升勢，將好事變成壞事。其實，地產商今年賣樓可以考慮只求量，將新樓盤以貼近市價出售，賣得愈多愈好，到了明年，就可以加價，甚至高於市價也沒有問題，但唔好要求成交量會很高，有了明年的價，今年買了新樓的人會很開心。如果掉轉就大件事，今年大幅加價，見到銷售不理想而明年減價，不但會令到今年買樓的人不開心，並且會令到明年買樓的人有所猶疑，地產商會不會繼續減價。所以，地產商要令到買樓的人開心，就是今年求量，有了一定銷售量，明年才求價。

 

 

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