  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
女子愛財
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現

08/02/2023

股神沽比亞迪(01211)，木頭姐也跟沽？

#理財 #比亞迪 #Catherine Wood #巴菲特
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　姊妹們，踏入2023年之後，港股持續回升，一度重上22600點的近一年高位。近日雖有調整，但幅度不算多，個別股票的表現更非常突出。

 

　　1月份升幅最大的藍籌股是比亞迪（01211），升幅近兩成半。比亞迪股價經過2020和2021年的大升之後，去年的波幅十分厲害，年中時曾升破330元的歷史高位。

 

（CNS）

 

　　但其後開始回落，其中一個重要原因是持有比亞迪14年的股神巴菲特開始減持，令到比亞迪最低跌至160元左右的低位，高低相差一半，可見股神的威力真的不能小覷。

 

　　去年9月傳出股神有意減持比亞迪的時候，我在本欄寫過一篇題為《巴菲特減持 木頭姐按兵不動》的文章。巴菲特應該無人不識吧，而木頭姐就是人稱女股神的Catherine Wood，港人䁥稱她做木頭姐。

 

　　這兩位股神的投資風格南轅北轍，大䌫都扯唔埋，因為巴菲特著重價值投資，未賺錢的股票完全不是他那杯茶；木頭姐則以顛覆性創新為選股考慮，即使估值高，甚至未賺錢的股票，只要有賣點，有增長潛力，她都不介意買入。

 

　　因此，理論上，兩人所買的股票是不可能相同的，但偏偏，二人卻有一隻共通的股票，而且都是中資股，那就是剛剛躍升為全球電動車一哥的比亞迪（木頭姐是透過旗下的自動化技術和機械人ETF持有比亞迪的，ETF編號是ARKQ）。

 

　　當然，巴菲特對於比亞迪是識於微時，因為14年前，當比亞迪轉型為電動車企不久後，他就以當時的市價8元左右入股（當然，比起當時的市價是有些折讓的）。

 

　　相對木頭姐，她只是兩三年前才買入比亞迪，因此，她的成本價可能是在150-200元之間。換句話說，股神在任何水位沽比亞迪都會賺大錢的。但木頭姐則不是。而微妙的是，巴菲特的沽貨，直接影響木頭姐在比亞迪的投資，更一度令她處於「賺與蝕」的邊緣！

 

　　去年9月的時候，我查看過木頭姐那隻自動化技術和機械人的ETF持股資料，發覺她的持股沒有太大變化，所以，我形容她是按兵不動的。

 

　　　現在半年過去了，我再查看該ETF的持股資料，發覺該ETF已經減持了比亞迪。去年9月時，該ETF大約持有34.8萬份比亞迪的預託證券，但本周二（7/2）只持有26.5萬份，大約減持了兩成半。而同期巴菲特則由持股兩成，或2.25億股，減持至最近的一成三，或1.41億股，減幅大約三成八。

 

　　其實，木頭姐的自動化技術和機械人ETF於2021年5月時，持有超過115萬份比亞迪的預託證券。換句話說，在這兩年間已經減持了七成半有多。看來，木頭姐減持比亞迪的決心，比巴菲特有過之而無不及呢！

 

　　不過，值得一提的是，雖然木頭姐減持比亞迪，但對於令她成名的另一電動車龍頭Tesla，她仍然是有持有的，當然，比起高峰期時，幾乎每隻木頭姐的ETF都持有Tesla，現在只剩下自動化技術和機械人ETF持有Tesla，其他ETFs都不見Tesla的踪影了。

 

　　兩位股神都減持比亞迪，難道比亞迪真的不值得持有？是耶非耶，下次再續。

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

我要回應

更多女子愛財文章

你可能感興趣

#理財 #比亞迪 #Catherine Wood #巴菲特

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk