股神沽比亞迪(01211)，木頭姐也跟沽？

姊妹們，踏入2023年之後，港股持續回升，一度重上22600點的近一年高位。近日雖有調整，但幅度不算多，個別股票的表現更非常突出。

1月份升幅最大的藍籌股是比亞迪（01211），升幅近兩成半。比亞迪股價經過2020和2021年的大升之後，去年的波幅十分厲害，年中時曾升破330元的歷史高位。

（CNS）

但其後開始回落，其中一個重要原因是持有比亞迪14年的股神巴菲特開始減持，令到比亞迪最低跌至160元左右的低位，高低相差一半，可見股神的威力真的不能小覷。

去年9月傳出股神有意減持比亞迪的時候，我在本欄寫過一篇題為《巴菲特減持 木頭姐按兵不動》的文章。巴菲特應該無人不識吧，而木頭姐就是人稱女股神的Catherine Wood，港人䁥稱她做木頭姐。

這兩位股神的投資風格南轅北轍，大䌫都扯唔埋，因為巴菲特著重價值投資，未賺錢的股票完全不是他那杯茶；木頭姐則以顛覆性創新為選股考慮，即使估值高，甚至未賺錢的股票，只要有賣點，有增長潛力，她都不介意買入。

因此，理論上，兩人所買的股票是不可能相同的，但偏偏，二人卻有一隻共通的股票，而且都是中資股，那就是剛剛躍升為全球電動車一哥的比亞迪（木頭姐是透過旗下的自動化技術和機械人ETF持有比亞迪的，ETF編號是ARKQ）。

當然，巴菲特對於比亞迪是識於微時，因為14年前，當比亞迪轉型為電動車企不久後，他就以當時的市價8元左右入股（當然，比起當時的市價是有些折讓的）。

相對木頭姐，她只是兩三年前才買入比亞迪，因此，她的成本價可能是在150-200元之間。換句話說，股神在任何水位沽比亞迪都會賺大錢的。但木頭姐則不是。而微妙的是，巴菲特的沽貨，直接影響木頭姐在比亞迪的投資，更一度令她處於「賺與蝕」的邊緣！

去年9月的時候，我查看過木頭姐那隻自動化技術和機械人的ETF持股資料，發覺她的持股沒有太大變化，所以，我形容她是按兵不動的。

現在半年過去了，我再查看該ETF的持股資料，發覺該ETF已經減持了比亞迪。去年9月時，該ETF大約持有34.8萬份比亞迪的預託證券，但本周二（7/2）只持有26.5萬份，大約減持了兩成半。而同期巴菲特則由持股兩成，或2.25億股，減持至最近的一成三，或1.41億股，減幅大約三成八。

其實，木頭姐的自動化技術和機械人ETF於2021年5月時，持有超過115萬份比亞迪的預託證券。換句話說，在這兩年間已經減持了七成半有多。看來，木頭姐減持比亞迪的決心，比巴菲特有過之而無不及呢！

不過，值得一提的是，雖然木頭姐減持比亞迪，但對於令她成名的另一電動車龍頭Tesla，她仍然是有持有的，當然，比起高峰期時，幾乎每隻木頭姐的ETF都持有Tesla，現在只剩下自動化技術和機械人ETF持有Tesla，其他ETFs都不見Tesla的踪影了。

兩位股神都減持比亞迪，難道比亞迪真的不值得持有？是耶非耶，下次再續。

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

