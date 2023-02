職場女王Son姐 | 人望高處、越級挑戰點開口？沒有懷才不遇，只有懷才未遇！Son姐同你面試熱身！

『我由大學part time開始加入行業已經超過10年,轉工都轉了幾份但都係做低層Sales。現職公司細所以都唔會有甚麼升職機會。最近有一間外國公司初成立,我upload CV上佢哋網站,近兩日收到Senior Director email,問我對哪一個職位有興趣。我想爭取一下上位機會,所以我就答Assistant Sales Manager,佢約我月底返香港時詳談。

我大膽講想做Assistant Manager,會不會令對方覺得好奇怪?會不會影響對方對我的印象?我第一次直接同咁高層溝通對話,怕處理不好,又擔心太過進取。』

年青人你有上進心,不想被目前工作公司規模局限,為自己尋找機會,爭取升職上位,是非常鼓舞值得嘉許的事!明明雄心壯志,何解竟然會龜頭,懷疑自己有冇做錯到?

先不要被對方的Title嚇窒,驚,就輸一世!搵工請人,說穿了就是一個matching game,你需要的是一份有發展空間潛力的工作,公司需要的是一個有能力勝任工作的員工。對方有你的履歷,當然清楚你目前工作的職級,如果不是對你有好印象,會即時約你日後詳談嗎?不是外國的月亮特別圓,而是中西文化本來大不同。例如你會見的外籍高層,和你on first name basis溝通,你就go with the flow。

不過你的確需要做好準備,尤其是心態心理建設。一些必定會問你的問題,你要準備好,千萬不要搭罐頭答案,更加不要自亂心神揣測對方問的每個問題的動機,然後刻意奉承希望答到一個對方喜歡聽的答案。

趁機會和你做個熱身,問你一些面試問題好不好?為甚麼apply這份工?對新工作會有甚麼期望?沒有管理經驗的你,如何做AM?如何管理下屬帶領團隊?私人醒你:這間新公司落地香港,需要一個怎麼樣的銷售人才?你可有人脈網絡計劃可以拓展業務搵生意?你是否有信心勝任,是否具備做好這份工的各方面條件?

做人不能剛愎自用,亦不應妄自菲薄,不卑不亢有禮貌是應該。今時今日,求職者,無需求工作,是企業僱主,求才若渴,沒有懷才不遇,只有懷才未遇。講到底,無論這份工作結果成或不成,都是一個非常好的實習學習機會。你本來就立於一個不敗之地,還有甚麼需要擔心的?做好準備,胸有成竹,好事自然來!

見工成功,記得請我食飯慶功!