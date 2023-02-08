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08/02/2023

職場女王Son姐 | 人望高處、越級挑戰點開口？沒有懷才不遇，只有懷才未遇！Son姐同你面試熱身！

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　　『我由大學part time開始加入行業已經超過10年，轉工都轉了幾份但都係做低層Sales。現職公司細所以都唔會有甚麼升職機會。最近有一間外國公司初成立，我upload CV上佢哋網站，近兩日收到Senior Director email，問我對哪一個職位有興趣。我想爭取一下上位機會，所以我就答Assistant Sales Manager，佢約我月底返香港時詳談。

 

　　我大膽講想做Assistant Manager，會不會令對方覺得好奇怪？會不會影響對方對我的印象？我第一次直接同咁高層溝通對話，怕處理不好，又擔心太過進取。』

 

　　年青人你有上進心，不想被目前工作公司規模局限，為自己尋找機會，爭取升職上位，是非常鼓舞值得嘉許的事！明明雄心壯志，何解竟然會龜頭，懷疑自己有冇做錯到？

 

　　先不要被對方的Title嚇窒，驚，就輸一世！搵工請人，說穿了就是一個matching game，你需要的是一份有發展空間潛力的工作，公司需要的是一個有能力勝任工作的員工。對方有你的履歷，當然清楚你目前工作的職級，如果不是對你有好印象，會即時約你日後詳談嗎？不是外國的月亮特別圓，而是中西文化本來大不同。例如你會見的外籍高層，和你on first name basis溝通，你就go with the flow。

 

　　不過你的確需要做好準備，尤其是心態心理建設。一些必定會問你的問題，你要準備好，千萬不要搭罐頭答案，更加不要自亂心神揣測對方問的每個問題的動機，然後刻意奉承希望答到一個對方喜歡聽的答案。

 

　　趁機會和你做個熱身，問你一些面試問題好不好？為甚麼apply這份工？對新工作會有甚麼期望？沒有管理經驗的你，如何做AM？如何管理下屬帶領團隊？私人醒你：這間新公司落地香港，需要一個怎麼樣的銷售人才？你可有人脈網絡計劃可以拓展業務搵生意？你是否有信心勝任，是否具備做好這份工的各方面條件？

 

　　做人不能剛愎自用，亦不應妄自菲薄，不卑不亢有禮貌是應該。今時今日，求職者，無需求工作，是企業僱主，求才若渴，沒有懷才不遇，只有懷才未遇。講到底，無論這份工作結果成或不成，都是一個非常好的實習學習機會。你本來就立於一個不敗之地，還有甚麼需要擔心的？做好準備，胸有成竹，好事自然來！

 

　　見工成功，記得請我食飯慶功！

 

 

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