【美股星期三】納指步入技術性牛市為陷阱？發展AI=爆升通行證？分析BP業績

嘉賓： 香港程式交易研究中心聯合創辦人 蔡嘉民

隔晚美股三大指數全線高收，納斯達克綜合指數更升近2％，重返技術性牛市，對後市有何啟示？惟大行警告近期美股升勢只屬熊市陷阱，隱憂處處之下如何判斷美股前景？近日全球熱炒人工智能（AI）概念股，但凡以「AI」之名發展就穩升？投資AI概念股要考慮甚麼因素？AI發展前景如何？另外Calvin會分析英國石油公司（BP）去年全年業績，解構盈利大升兩成之謎！

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