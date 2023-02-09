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09/02/2023

【47人初選案】辯方：有被告遭誤指「無差別」否決預算案 控方刪字眼

#串謀顛覆國家政權罪 #民主派初選
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　　【晴報專訊】涉組織及參與民主派初選的47人，16人否認串謀顛覆國家政權罪，案件昨續審。控方續開案闡述各被告言行，辯方指控方開案陳詞誤指部分被告承諾「無差別（indiscriminately）」否決預算案，控方其後刪去「無差別」一詞。

 

多名被告昨續上庭

 

　　本案為高等法院案件，不設陪審團，續移師西九龍裁判法院審理。主審法官為《香港國安法》指定高院法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。

 

　　案件共31人認罪，其餘16名被告否認控罪，包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信及余慧明，控罪指被告於2020年7月1日至2021年1月7日，旨在顛覆國家政權，串謀組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他非法手段宣揚、進行或參與1項謀劃。

 

鄭達鴻涉尋外國制裁 遭港府DQ

 

　　控方昨續開案陳詞，闡述涉案被告的言行。公民黨東區區議員鄭達鴻被指在公民黨宣傳片稱「嚟緊嘅初選非常重要，對抗極權需要唔同戰線，議會呢條戰線我哋唔可以放棄」。鄭勝選後競選立法會，惟涉尋求外國制裁港府而被取消資格。

 

　　南區區議員、無黨派的彭卓棋被指於初選論壇發言時，提到當選後會「Veto the Budget indiscriminately（無差別地否決預算案）」，但相關片段顯示彭稱「我哋入到議會不惜以肢體抗爭、癱瘓政府、否決財政預算案」。彭的代表大律師即指正，彭的原句沒提及「無差別」意思，控方稱會修改開案陳詞。

 

　　灣仔區議會主席、無黨派的楊雪盈，被指於初選論壇稱只要將不同力量和崗位的人連結起來，便可照亮更多地方，反映楊提倡民主派團結一致對抗當局。有參選人被取消資格後，楊以「Plan B」人選補上。

 

黃碧雲同被指提倡議會戰線

 

　　民協深水埗區議員何啟明被指在訪問中表示，參選原因是選出最強的人出選立法會，從而對抗極權。而深水埗區議員、無黨派的劉偉聰、民主黨黃碧雲在初選論壇的發言，同被指提倡議會戰線。

 

 

轉載自: 晴報

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