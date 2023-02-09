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09/02/2023

鮑威爾講清楚了，看市場聽不聽得進了

#加息 #聯儲局 #鮑威爾
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

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　　聯儲主席每年一次在經濟俱樂部的演講都受到市場關注，鮑威爾今年的演講更成為市場的焦點。在經歷了475點加息之後，美國貨幣當局暗示暫停加息已經不遠了，但是接近53萬人的新增就業數據又將市場的心提到了喉嚨口上。究竟美聯儲會不會在3月後停止加息？到底決策者如何看待通脹走勢？

 

　　聯儲主席鮑威爾在昨晚講得很清晰。1）遏制通脹還有很長一段路要走，2）聯儲準備暫停加息，但是如果有需要也不介意多加一兩次，3）貨幣政策的走向取決於經濟數據。隨著政策利率回到中性水準，鮑威爾重複了他表達了幾次的觀點，就是未來決策會取決於數據（data dependent）。

 

　　至於未來數據如何行走，其實聯儲自己也不清楚，於是在政策表述上愈來愈模糊和左右逢源。2月初FOMC會議上，聯儲將加息幅度調降到25點，這是去年5月開啟暴力加息後第一次回到正常的政策力度，但是鮑威爾又用堅決的語調否認近期減息的市場預期，典型的「打左燈、向右拐」，鷹派地實施加息減碼。這次演講則是鴿派地表明加息未必很快結束。

 

　　數據的起伏，主導了聯儲的語境。政策放緩時候，語境變強硬來中和政策立場；政策預期變強硬的時候，語境又變得溫和了。

 

　　美國經濟正在經歷一場非典型的周期變化。高企的通脹、熾熱的就業、轉弱的經濟和忽冷忽熱的市場同時存在，令聯儲很難把握政策力度的拿捏，於是在對政策表述上趨於模糊化，在話語把握上尋求與政策的對沖。

 

（istock）

　

　　筆者對聯儲政策的預期沒有變化，3月最可能是美國本週期最後一次加息，但是不排除5月再補加一次25點，降息要等到明年。貨幣政策決策者並沒有水晶球，他們和市場一樣，都在摸著石頭過河。只是市場過河途中，一陣high，一陣low。看看這次市場會不會聽得明白。

 

　　本文為個人觀點，並非投資建議。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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