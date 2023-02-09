  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
命運占星台
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做職場女王裳色．惜裳

09/02/2023

每月之星｜水瓶座古靈精怪，其實很有社會責任！心直口快易得罪人？最適合做邊行？

#星座 #玄學 #占星 #星象 #水瓶座 #職業 #工作 #古靈精怪 #創業 #待人接物 #職場 #打工仔 #人事 #社會責任
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 占星師 Jupiter

    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　水瓶座被視為離經叛道、古靈精怪、我行我素，這樣的性格，很容易讓其他人投以奇怪的眼光，他自己又如何選擇適合自己的職業，讓自己有所發揮？今次就談談水瓶座。

 

發揮創意 與別不同

 

　　水瓶座看事情，總是與別不同，眼光和思考方向跟常人不一樣。一般人的思考邏輯，就是ABCDE，但水瓶的邏輯，可能是BECAD，讓人難以理解。不過，如果能夠好好發揮，其實就是創意 。甚麼是創意？就是跳出既定的框框，而看到一些別人看不到、想不到的方向。如果人人都按著同一方向思考，個個都一模一樣，這個世界就沒有創新和突破了。

 

　　所以水瓶座可以做一些重視創意的工作，例如廣告、媒體，以至是科技創新、發明。愈是古靈精怪，愈有原創性，可以讓水瓶天馬行空，敢於與別不同。

 

《季前賽》劇照

 

自由自在 不受規範

 

　　水瓶座有自己的一套，我行我素，需要空間，不能受到「規矩」的束縛。所以某些公司或行業，例如傳統的大公司、專業工作，都需要按著規距做事，對水瓶座來說實在吃不消。所以選擇工作時，要看公司文化，是否讓員工有多些自己的選擇，例如彈性上班時間，比較接受個人化的上班服，這樣水瓶工作起來才會有更好的發揮。

 

小心得罪老細、客人

 

　　水瓶座很有自己的一套，對於自己不認同的東西，會直接說出來，不會顧及別人的面子，而且語氣直接又冷漠。反叛的個性，如果不為意，不節制一下，更是別人說甚麼都反對、挑戰一番。

 

　　在上司眼中，這就是不識好歹的駁咀、不聽話；在同事眼中，這就是唔識做，甚至惹人討厭；對著客人，分分鐘更會得罪對方。

 

　　所以水瓶座想在職場上順利一點，要注意自己的待人接物態度，否則破壞了人緣，受苦的就是自己。

 

重視理念 對人類、社會有貢獻

 

　　水瓶座雖然古靈精怪，但其實很有理念，希望可以做一些事對社群有貢獻。所以在求職擇業時，水瓶座也會考慮這間公司、這個行業所做的事，是否能對社會有好處？或者這間公司是否重視企業的社會責任，例如關注弱勢社群、平權議題等。這樣會跟水瓶的理念配合，在這些地方工作會覺得較有意義。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多命運占星台文章

你可能感興趣

#星座 #玄學 #占星 #星象 #水瓶座 #職業 #工作 #古靈精怪 #創業 #待人接物 #職場 #打工仔 #人事 #社會責任

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk